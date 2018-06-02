民进党推“公投禁五星红旗” 台媒:蔡英文别玩火

原标题：民进党推“公投禁五星红旗” 台媒：蔡英文不要玩火！

海外网6月2日电 瞄准台湾年底“九合一公投绑大选”，台湾各政党、社团已纷纷提出所谓的“公投”案。民进党近期悄悄在党部私下连署“禁挂五星红旗”等5大“公投案”，还拜托党工帮忙签名，凑人数。此举不光引来党工直批党部不该强迫凑连署，呛声要离职。更有台媒忧虑这种“危险的玩火之举，当火舌四窜时，有谁能卷袖灭火，收拾残局？”

台湾爱国人士持五星红旗在蔡办前参加活动（图源：台媒）

据台媒消息，民进党约在今年5月上旬要求党工帮忙连署5份“公投”提案，议题从两岸、国际到医疗政策都有，包括了禁挂五星红旗、参与国际组织、安乐死合法化、男女同工同酬、设立动保警察。其中，最受争议的是，“是否同意立法规范，禁止公开展示及悬挂五星红旗等境外旗帜？”与这项“公投”提案的类似内容去年九月就曾有民众在“国发会”公共政策网络参与平台上提案，但台当局法务部门今年1月以“不符言论自由”为理由，决定对提案不予采纳。此内容也被不少人士认为有违反台湾现行‘宪制性’规定之虞。且值此两岸关系低迷及敏感时刻，民进党出手协助“公投”提案连署，恐引发各界议论和联想。

消息一经披露，台湾网友纷纷批评民进党此举激化两岸关系。有网友指出民进党“执政无力，扇动有力；一切行径，只为自私自利。”“这五大屁案连署完成时，也是民烬（进）党年底大败时，可喜可贺！”还有网友指出“台湾‘公投’不三不四，不伦不类，台湾‘公投’将成世界笑话。谁等是‘公投’过就能加入的国际组织吗？同工同酬是当局该做的事还需要‘公投’吗？以前‘公投’反对购买美国武器台当局有遵守吗？”也有网友揶揄，民进党此举“升高对抗，加速统一”“台湾必将每一个角落都是五星红旗飘扬，蔡英文等爽一时，未来必痛不欲生一辈子，可怜！”

对于民进党此举，台媒亦表达了其无助两岸关系改善的担忧。台湾《联合新闻网》2日撰文指出，蔡当局近期不甘对大陆示弱，声言严审陆客，陆团来台反制，但若意欲祭出协助推动禁制五星红旗的“公投”，升高内部和外部的对抗氛围，却恐怕是走一条危险的钢索。

文章指出，如果执政当局不思降温，反而由民进党协助推动操作一次符号性“反五星红旗”的“公投”，以凝聚支持者，就算假民间之名推动，但大陆方面并非盲瞽，怎会不知这是谁所为？如此岂不又把僵局绞成死局？“公投”虽然可燃起绿营支持者的热情，但也是危险的玩火之举，当火舌四窜时，有谁能卷袖灭火，收拾残局？

对于当前两岸关系的僵局和台湾的困局产生的缘由，国台办早前已多次作出释明：责任完全在民进党当局！国台办发言人曾表示，当前两岸关系的僵局和台湾的困局，都源于民进党当局上台后不承认“九二共识”、不认同两岸同属一中，破坏了两岸关系和平发展的共同政治基础。两岸关系发展的现况足以证明，台湾当局所谓的“维持现状”根本就是一句谎话和空话。

发言人表示，要打破目前这个僵局，解开这个结，关键就是台湾方面重回两岸同属一中的共同政治基础上来，除此别无他途。不同的道路选择决定不同的发展前景，如果台湾当局选择重回冲突对抗的老路，这是与两岸民众希望两岸关系和平稳定发展的愿望背道而驰的。（海外网 侯兴川）

责任编辑：桂强