环球时报：莫迪这样说中国 有人会失望么？

原标题：莫迪“香会”这样说中国，有人会失望么？

莫迪称中国是关键伙伴，两国在管控分歧、确保边境和平秩序上展现出成熟和睿智。

为期3天的第17届香格里拉对话会6月1日在新加坡开幕。据新加坡新闻及时事节目报道，今年的香会吸引超过50个国家和地区的代表出席，各国防长出席是历来最多的一次。当天，印度总理莫迪在开幕式上发表主旨演讲，他用不小篇幅阐述对印中合作的积极看法。2日，美国国防部长马蒂斯将就美国在该地区的影响力发言。在将太平洋司令部更名为印太司令部之后，他如何阐述美国的“印太战略”吸引各方关注。

图片来源：英国国际战略研究所官网

开幕演讲于当地时间20时开始，印度总理莫迪就“印度在印太地区所扮演的角色”发表主旨演讲。环环（ID：huanqiu-com）在现场听到，莫迪在演讲中没有太多谈及冲突性话题，主要强调东盟的重要性，并对未来做出展望。

印度《第一邮报》1日报道称，莫迪的演讲重点放在印中合作上。莫迪称中国是关键伙伴。他说，印中贸易在增长，两国在管控分歧、确保边境和平秩序上展现出成熟和睿智，“没有其他印度对外关系像对华关系层次感那么强”。莫迪说，他强烈相信“印度和中国以互信求合作，亚洲和世界的未来将更加光明”。

对于莫迪的演讲，率团参加此次对话会的中方代表团团长、军科院副院长何雷中将1日晚在中方记者会上说，莫迪总理的演讲体现出对中国的友好和对中印关系的展望。他对两国关系作出积极评价，并提到与习主席“武汉会晤”的成果。“我们对这些内容表示欢迎和赞赏。”

据美国CNBC报道，莫迪在演讲中说，印度的印太地区愿景是积极的，不认为印太战略针对任何国家，新德里将包容性地与该地区国家进行接触。他说，印度洋-太平洋不是个战略概念，而是一个地区概念，“包括地理意义上的所有该地区国家”以及其他在该地区有利益的国家。法新社称，总体而言，与中国领导人会晤后，莫迪的演讲是包容的。他描述了对亚太国家构建更紧密安全和经济关系的愿景。

资料图 马蒂斯 新华社图

2日，马蒂斯将就“美国的领导和印太安全挑战”的议题发表演讲。新加坡国际战略研究所亚洲事务执行主任赫胥利5月31日对路透社说，朝鲜半岛问题将成为这次峰会的主要议题，这一点似乎没有悬念，但这不会使地区其他非常重要的危机显得无足轻重，如南海问题以及美国在亚洲要扮演什么角色。赫胥利援引一名匿名美国官员的话说，马蒂斯不会在朝鲜问题上过多着墨，他将聚焦于广泛的美国战略和区域安全议题。

何雷在1日晚的中方记者会上表示，中国军队连续12年派代表团参加香会，今年将参加香会的全部主要活动。他介绍说，中国代表团的任务是传播中国声音，宣介习主席关于构建人类命运共同体、新型国际关系等重要理念，阐释中国外交政策、防御性国防政策和积极防御的战略方针。

责任编辑：桂强