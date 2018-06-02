蔡英文金援海地45亿 台艺人：孙中山都被你吓醒

原标题：蔡英文“金援”海地砸45亿新台币 台艺人：孙中山都被你吓醒了！

[环球网综合报道]自几日前台“友邦”布基纳法索闪电与台“断交”后，台当局急忙邀请其他屡传“断交”危机的“友邦”元首访台，以图“维稳邦交”。29日，海地总统莫伊兹先“打前阵”赴台，台当局立即砸1.5亿美元（约45亿新台币）贷款，供海地进行电力建设。对此，岛内艺人谢和弦在脸书上怒称“‘国父’孙中山都要从睡梦中醒来了，他的中华民国被智障都搞砸了！”

海地总统访台，蔡英文欢迎。

台湾“联合新闻网”2日报道称，台湾艺人谢和弦1日在脸书上对蔡英文当局“金援”海地45亿新台币表示震惊，他说，“45亿洒出去的同时，也宣告党派时代的结束，是压垮台湾年轻人的最后一根稻草，谢谢蔡英文，虽然她也只是颗棋子，原来台湾人的命这么一文不值，出去旅游根本不会去到的国家，才值得大爱金援救助，都不知道有多少台湾人在吃土，还好台湾人很能吃苦，自己选的文青部落客，自己吞”。

谢和弦还在脸书中将莫伊兹和蔡英文合照附上，并称“对于看不下去的事情，站出来就对了”。

不少岛内网友在留言中回应谢和弦“台湾已缺电，还给人加盖电厂，我们自己只能用爱发电了”还有网友不满道“台湾人加班赚钱缴税，让政府花钱去外地好好的做功德”还有网友痛批蔡英文当局“先照顾好台湾的人，再来搞你们所谓的‘外交’”也有网友质疑，台当局这笔钱能不能收的回来，更有网友直指“（海地）估计借完钱就断交……”

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