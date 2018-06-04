香港“辱国议员”冲击立会案量刑：梁游等获刑4周

原标题：香港“辱国议员”冲击立会案量刑：梁游等人获刑4周

游蕙祯及梁颂恒，于2016年伙同三名前助理钟雪莹、杨礼康及张子龙冲击立法会会议室，5人事后被控参与非法集结罪，早前被裁定罪成。5被告今日被判监4星期，5人获准保释等候上诉。2016年11月2日，梁颂恒、游蕙祯、杨礼康、钟雪莹及张子龙等十余人企图进入立法会会议室“强行宣誓”，并多次冲击保安筑成的人链。

海外网6月4日电“港独”组织“青年新政”成员、前立法会候任议员游蕙祯及梁颂恒，于2016年伙同三名前助理钟雪莹、杨礼康及张子龙冲击立法会会议室，5人事后被控参与非法集结罪，早前被裁定罪成。5被告今日（4日）在九龙城法院被判监4星期，5人获准保释等候上诉。

由左至右：杨礼康、游蕙祯、梁颂恒及钟雪莹（港媒）

据港媒消息，此案的5名被告依次是梁颂恒、游蕙祯、杨礼康、钟雪莹及张子龙。该案于5月11日在九龙城法院作出定罪裁决。游蕙祯及梁颂恒等5名被告被裁定参与非法集结罪成立。5人被控于2016年11月2日在香港特区立法会综合大楼2楼立法会1号会议室外，连同他人参与非法集结，即集结在一起作出扰乱秩序的行为，或作出带有威吓性、悔辱性或挑拨的行为，意图导致或相当可能导致任何人合理地害怕如此集结的人会破坏社会安宁。

据了解，游蕙祯和梁颂恒于2016年10月在立法会就职宣誓时刻意加入辱国和“港独”字眼，引起全球华人愤怒。2016年10月12日，70位立法会议员宣誓就职，游蕙祯及梁颂恒在宣誓时展示印有“Hong Kong is not China”字样的横幅，两人以英语读出誓词，公然将“China”读成“支那”，立法会秘书长陈维安拒绝为两人监誓。此后，梁颂恒、游蕙祯等5人被裁定宣誓无效，被禁止进入立法会会议厅。

但是，2016年11月2日，梁颂恒、游蕙祯、杨礼康、钟雪莹及张子龙等十余人企图进入立法会会议室“强行宣誓”，并多次冲击保安筑成的人链，期间，他们涉嫌与现场保安推撞，事后，有五名保安报称受伤，其中一名保安更一度表示呼吸困难并失去知觉。同年11月15日，香港特区高等法院作出裁决：取消梁颂恒、游蕙祯议员资格。两人之后提出上诉，上诉庭11月30日驳回两人的上诉，维持取消两人议员资格的决定，两人还须支付全部诉讼费。

对于立法会候任议员宣誓辱国，时任特区行政长官梁振英表示，相信很多港人感到愤怒和失望，他形容香港与内地人民间感情受严重影响。梁振英亦称要成为立法会议员，一定要有拥护《基本法》和效忠香港特别行政区的承担，不是言词闪缩或左闪右避便可。

香港中联办负责人指出，针对香港立法会部分候任议员就职宣誓时的恶劣表现，已经严重触碰“一国两制”的底线，违反《宪法》、《基本法》和香港有关法律的规定，危害国家的统一、领土完整和主权安全，性质严重、影响恶劣。中央政府依法采取有效措施打击和遏制“港独”势力滋长蔓延，立场鲜明、态度坚决，绝不容许“港独”分子就任立法会议员。（海外网 侯兴川）

责任编辑：张玉