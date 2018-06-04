台花莲火车站灯箱拼音写错 “铁路局”电话被打爆

原标题：又见菜英文！台“花莲”车站错拼成“黄莲站”

hunlien

[环球网综合报道]台湾花莲火车站改建工程正如火如荼进行中，但眼尖的网友发现高挂的灯箱竟把花莲“Hualien”拼成“Hunlien”，今天一整天“铁路局”的电话被打爆。

据台“联合新闻网”4日报道，有台湾网友在脸书转贴友人拍的照片，正在改建的花莲火车站外墙，花莲正确拼字为“Hualien”，但却写成“Hunlien”、“要向哪里反应呢？”

“Hunlien”读起来像“黄莲”。对此，网友也炮轰连连，“这种东西怎么可以错！”“差点闹了国际笑话”、“欢迎来到黄莲”、“错误太离谱”。

对此，台铁路改建工程局东部工程处花莲工务段段长江俊宏表示，日前吊挂上去时就已经发现英文误植，并已通知负责灯箱的协力厂商要修改，目前工程还在进行中，招牌吊上去是要先确认距离、方位，预计6月11日会更换上正确的，已通知修正，目前暂时用帆布遮住。

责任编辑：桂强