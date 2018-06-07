原标题：外逃后用“改号软件”坑人的厅官上了中纪委名单

撰文 | 孟亚旭

6月6日晚上7点，中央纪委发布了一份部分外逃人员有关线索的公告，共50人上了名单，政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，那个骗亲戚、骗朋友，到处“坑人”的厅官也上了这份名单。

他就是戎生灵，曾任宁夏经信委副主任。

这可不是他第一次被官方点名。

就在去年5月，银川检察曾公开发布《告在美华人华侨同胞书》，提醒在美华人、华侨认清戎生灵的本质，不要为戎生灵提供资助，避免上当受骗，蒙受不必要的经济损失。

被免职时已经在美国待了快2年

戎生灵，1963年9月28日出生，经济学博士，宁夏本地人，毕业于宁夏大学政治系，毕业后就到了宁夏回族自治区政府办当秘书，出事儿前仕途从未离开过宁夏，2008年12月，戎生灵从政府副秘书长的位子上履新经信委副主任。

根据这份公告，他涉嫌挪用公款、合同诈骗犯罪，出逃的时间是在2015年4月，这个时间也正好是他去美国雪城大学、纽约市立大学访问学习的时间。

不过，有一个地方很有意思。

根据官方的简历，戎生灵被免职的时间是在2017年1月，同月被检察院批捕，而他被双开的时间则是在2017年12月，“双开”的时候戎生灵已经在美国待了2年多了。

这也体现在了他的通报中：

戎生灵身为党员领导干部，严重违反政治纪律，滞留国外不归且涉嫌挪用公款犯罪在逃；违反国家法律法规规定，利用职务上的便利，挪用公款进行营利活动，应予严肃处理。

被追逃时还使用“改号软件”骗钱

不过，在纪委双开之前，银川检察已经在当年5月发了政知君开头提的那个《告在美华人华侨同胞书》，是这么说的：

戎生灵在国内以入股做生意、借款急用等理由骗取亲戚、朋友款项达数亿元之巨，至今无法偿还，导致许多受害人家破人散。现在其又以教学的名义滞留国外，拒不回国，其在国外仍以信用卡被锁、合伙做生意为由骗取众多亲朋好友钱款。

为尽快将其抓捕归案，银川市检察院面向社会发布了对戎生灵的悬赏通告。同时正告戎生灵本人，回国自首，争取宽大处理才是他唯一的出路。

划重点：在国内就骗亲戚、朋友，达数亿元，导致许多人家破人散。到了国外还骗亲朋好友钱。

检察机关可不止注意他一次。

2017年10月，宁夏日报报道称，有人向银川市检察院反映：该院追逃对象戎生灵用号码显示为国内的电话座机（地方不定），声称自己是原自治区经济和信息化委员会副主任戎生灵，以各种理由四处借钱。

检察院当时就提醒大家，这是戎生灵使用“改号软件”方式欺骗广大群众，目的是为了骗取钱财，请广大群众不要上当受骗。

“戎生灵系该院追捕的犯罪嫌疑人，现潜逃在外，请广大群众擦亮眼睛，明辨是非，如有发现，可规劝其投案自首，争取宽大处理，或提供线索，协助抓捕。银川检方视情给予奖励。”

坑了堂弟和妻子

怎么骗？比如以别人的名义，骗了哪些亲朋好友？比如他堂弟。

2016年7月，银川市兴庆区法院曾作出的一项民事判决显示，戎生灵以急用钱的名义向自己堂弟戎生功借了50万，但名义上借款人却是李林平。李林平说，是自己的老师戎生灵让他借的，老师才是实际用款人。

审理中，戎生功说戎生灵现在美国，只能通过短信联系，电话打不通，人是否能回来不清楚。最终法院还是判李林平偿还那50万及利息。

政知君还发现了另一份法律文书。

贺兰县法院去年3月1日的一份民事裁定书显示，在2015年2月15日，也就是戎生灵出逃前2个月，宁夏银行股份有限公司曾和戎生灵妻子任娟签订了《个人借款合同》，约定任娟因装修住房借款110万。

任娟、戎生灵以其位于银川市德胜工业园区塞上名居续建工程1-21号楼4号房屋作抵押担保。戎生灵签订《配偶还款承诺书》承诺承担连带清偿责任。

但是，2017年2月14日借款期限届满，截至2017年2月15日，任娟没偿还借款本金109万元、利息21427.34元。宁夏银行申请将他们夫妻二人的房产拍卖、变卖等，进而还自己的109万本金、利息等。

最终法院裁定准许拍卖、变卖那套房屋。

履新未足月他就跑了

中纪委公布的这份公告中，还有很多坊间的“名人”。

比如政知君昨天提到的那位快鹿集团原董事长施建祥，再比如湖南基建原董事长彭旭峰。

公告显示，彭旭峰涉嫌受贿、洗钱罪，2017年3月24日外逃至澳大利亚，后逃往美国。

去年2月24日，湖南日报曾发布了一份省管干部任前公示公告，提到彭旭峰拟任“湖南基础建设投资集团有限公司党委书记、董事长”。

换句话说，彭旭峰履新尚未足月，他就跑了。

其实，彭旭峰在去年3月就已经被媒体爆出“失联”，并且已经安排了家人出国，据财新网透露，有人告发他插手长沙地铁工程，彭旭峰得知后畏罪潜逃。

彼时，西安地铁“问题电缆”正被外界广泛关注，去年3月21日晚，西安电视台播出的画面显示，西安地铁问题电缆公司负责人王志伟在镜头前跪地道歉。

3天后，彭旭峰外逃。

责任编辑：余鹏飞