原标题：令计划谷丽萍后再现落马夫妻档，这个老婆名气更大

来源：长安街知事

十八大以来，贪腐夫妻档小伙伴们见得多了，著名者如令计划与谷丽萍、白恩培与张慧清、苏荣与于丽芳、周本顺与段雁秋等，他们都是老婆依附于老公。今日，一对平级的、甚至老婆名气更大的贪腐夫妻曝光。

河南省纪委发布消息，省地质矿产勘查开发局原党委书记、局长张锦同落马。张锦同是河南的资深厅官，曾在周口、南阳、鹤壁任市委常委、副书记等职，2008年升任省地矿局党委书记，2012年任局长。他本人并无多少出奇之处，特别的地方在于他有一个鼎鼎大名的贪官妻子——人称“卖官书记”的三门峡市委原书记赵海燕。

河南当地知情人士告诉长安街知事（微信ID：Capitalnews），张锦同和赵海燕的确为夫妻关系，此次张锦同接受调查，也是受赵海燕牵连。张锦同于5月16日被带走调查，5月18日河南省纪委进驻省地矿局。一周以后，地矿局召开领导干部会议，全局的领导干部、各单位一把手参加，会上宣布了张锦同被调查的消息。

张锦同出生于1956年11月，他和赵海燕是一对“半路夫妻”，二人是在一次学习中认识的。

1997年底，二人同时参加了河南省委党校上青干班，本来各有家室的二人在学习期间“一见钟情”，甚至高调公开恋情。此后二人各自离婚后，又高调宣布再婚。期间发生“张锦同前期大闹党校”事件，还迫使河南全省党校系统进行了一次大整顿。

此后，赵海燕的“光芒”渐渐盖住了张锦同。坊间也有传闻，张锦同之所以能够当上地矿局长，和赵海燕背后的“努力”是分不开的。

2016年7月，赵海燕落马。2个月后，张锦同“平安”退休。

赵海燕的落马过程极富戏剧性。据报道，2016年7月15日夜，京港澳高速上一辆轿车被警方拦下。平素高傲的赵海燕从车上走下，叱问交警：“干什么？我是市委书记。”“查的就是你！”一旁的河南省纪委工作人员答道，并随即将赵海燕带走。次日，赵海燕严重违纪接受调查的消息对外发布。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，就在当年7月7日，赵海燕带领市四大班子领导干部集体到新建成的三门峡党员干部警示教育基地开展警示教育活动。该基地由三门峡市纪委和三门峡监狱共同建设，总面积约860平方米，用三个展区深入剖析了违反党纪国法的典型案例。

参观结束一周后，赵海燕就出事了，成为又一起典型案例。

近日，中国裁判文书网公布的一份判决书披露了赵海燕“卖官”的细节——灵宝市（三门峡市下辖县级市）原市委书记李宏伟曾向时任三门峡市长、市委书记赵海燕行贿100万。

被告人李宏伟称，2012年时，他是三门峡市民政局副局长，考虑到赵海燕是新任领导，为了加深赵海燕对他的印象，在工作上及个人职务升迁上能够取得赵海燕的支持，就趁着中秋节、春节以拜年为名到赵海燕办公室先后九次共送给赵100万元钱，一直持续到2016年春节期间。

相关证人证实，赵海燕曾向其推荐李宏伟主持三门峡市开发区工作；2016年3、4月份，赵海燕推荐李宏伟担任灵宝市市委书记。赵海燕落马后，李宏伟也“进去”了。

2016年10月，中组部通报7起违反换届纪律典型案例，其中包括三门峡市委原书记赵海燕为他人职务调整接受说情打招呼的问题。

赵海燕的故事说来话长。她出生于1963年2月，河南辉县人，本科毕业于中国政法大学，曾在河南省妇联、共青团河南省委工作，历任渑池县县长、义马市委书记、新乡市副市长、焦作市常务副市长等。

2011年，赵海燕出任三门峡市长，时任市委书记是杨树平。巧合的是，杨树平也曾在焦作工作多年。他在大会上客气地说：“在焦作，我与海燕同志失之交臂，遗憾得很……早就听说过这名女将的大名，却没能共事。”赵海燕随即附和：“焦作留下的遗憾，在三门峡都补上。”

然而，“遗憾”没能在三门峡补上，反而扩大为“冲突”。从2011年到2015年，杨树平与赵海燕搭班子4年，其中大部分时间在内斗。

一名三门峡干部回忆：刚开始，杨树平在会上讲话，赵海燕会掏出本子记；后来，杨树平讲话，赵海燕往往坐着一动不动；到最后，有几次会议上，杨树平讲话，赵海燕竟掏出手机划个不停。因为人事调整方面的分歧，杨、赵二人曾在常委会上爆发过激烈争吵。

2015年7月，杨树平落马。8月，赵海燕接任三门峡市委书记，成为当时河南唯一的女市委书记。春风得意的她在干部大会上以“心中有党、心中有民、心中有责、心中有戒”自勉，并特别提到，要汲取教训，正风肃纪。

可是，1年未满，赵海燕就步了杨树平的后尘；2年后，其丈夫张锦同也落马了，夫妻二人再次成为“同林鸟”。

除了赵海燕，十八大后还落马了一个著名的“海燕”——甘肃省原常务副省长虞海燕。借用一句著名的小品台词劝告和他们一样的贪官：

海燕啊，你可长点心吧！

责任编辑：余鹏飞