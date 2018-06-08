中国青少年视力不佳怎么办？ 美媒：多到户外玩

原标题：中国青少年视力不佳怎么办？美媒：让孩子多到户外去玩

参考消息网6月8日报道 美媒称，中国约有7.2亿人是近视眼，是全世界最多的——而这个数字在未来十年还将迅速增长。简单地说：今天，中国14亿人口中有一半视力不佳。

据美国石英财经网站6月6日报道，据估计，有10%到20%的儿童到上小学时已经近视，而这一数字在中学生中所占的比例增加到了50%，到大学则增长到了90%。

上海市眼病防治中心的专家说，中国年轻人中有20%的人是高度近视——是全球平均水平的5倍——而其中一半人有最终失明的风险。

香港理工大学近视研究中心估计，在未来30年里，中国成年人口中超过80%的人都将是近视眼。

报道称，由于视力不良的发病率有可能达到流行病的程度，现在已经不仅仅是医学专家在关注这个问题了。从主要的慈善机构到政府，全国各种机构都日益认识到，目前的视力不良状况对教育、生产力和经济增长都构成了威胁。

报道表示，其实有一个简单的解决办法。正如美国石英财经网站上周公布的一份报告指出的，只有10%的近视人群需要手术或者特殊的治疗来解决复杂的眼病。其余90%只需要一副眼镜就能正常地生活——眼镜这个发明早在700年前就诞生了。

报道还称，在中国和其他地方，主要的挑战在于如何向有需要的人提供这种简单的解决办法。

报道指出，在过去十年里，研究人员投入巨资来研究为什么中国视力不良且缺乏治疗的比例特别大，而主要原因似乎是社会方面的。

据报道，2012年对北京1.5万名儿童进行的一项研究发现，视力不良与花较多的时间学习、阅读和使用电子设备是紧密相关的——而且至关重要的是在户外活动的时间太少。阳光在眼睛的发育和健康方面发挥着至关重要的作用——但中国儿童每天平均户外活动时间仅为1小时，而澳大利亚学生是4小时。其次，尽管中国受过高等教育的眼科医生数量不少，但他们绝大多数都在城市中心区域，占42%的农村人口相对而言很少被接触到。

报道称，中山大学的一项重要研究显示，将儿童户外活动时间增加40分钟就能使近视率减少23%。将这种改变加入学校教育系统将能产生革命性的效果。

报道认为，作为一个势必将成为全球头号经济大国的国家，中国当然有能力也有必要去解决近视问题。（编译/王笛青）

6月6日，在石家庄市西里小学，医护人员为小学生进行视力检查。新华社发

责任编辑：桂强