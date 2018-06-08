上合组织青岛峰会新闻中心今天将举行三场发布会

原标题：上海合作组织青岛峰会即将举行 新闻中心今将举行三场发布会

央视网消息：上合组织青岛峰会举行在即，境内外媒体注册记者也陆续进入新闻中心展开工作。今天，上合组织青岛峰会新闻中心将举行三场新闻发布会，分别由中国公安部、中国文化和旅游部的有关负责人介绍情况，同时，山东省也将举行发布会，介绍经济社会发展以及对外开放情况。

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