蔡英文亲信被质询时说出一句话 柯文哲当场就笑了

原标题：蔡英文亲信遭质询 一紧张就暴露了…

（观察者网讯）台北农产公司总经理、同时也是蔡英文亲信的吴音宁，上任以来就争议不断。6月7日，她在接受质询时，被问到“是怎样认识蔡英文的”，竟然脱口而出：“蔡英文是我们中华人民共和……”在一旁的柯文哲都忍不住笑了出来。

网友：“一不小心说出真心话~”“卧底身份被暴露啦~”

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