原标题：章莹颖失踪一周年 其男友发声：相信我们终将团聚

美国伊利诺伊大学香槟分校的访问学者章莹颖失踪9日即将满一周年，近日，章莹颖的男友侯先生通过该大学的报纸发布了一份声明，除了表达对提供帮助者的感谢，也表明了决不放弃寻找章莹颖的决心。侯先生表示：“无论她现在在哪里，我们都相信，终有一天我们会重聚。”

图为章莹颖

海外网6月8日电美国伊利诺伊大学香槟分校的访问学者章莹颖失踪9日即将满一周年，近日，章莹颖的男友侯先生通过该大学的报纸发布了一份声明，声明中除了表达对提供帮助者的感谢，也表明了决不放弃寻找章莹颖的决心。

《每日伊利诺伊》网站8日公开了一份来自章莹颖男友的声明。在这份声明中，侯先生表示：“我们最想说的还是谢谢，感谢警察和《每日伊利诺伊》所做的工作、感谢领事馆、学校和所有在这一年中一直在帮助我们并照顾我们的好心人。我们将永远记住每个人为莹颖和我们所做的一切。”

“其次，我们最大的期望永远都是找到莹颖并把她带回家。我们希望警方不要停止搜索，我们希望人们继续关注此事并提供线索。除非找到莹颖，否则我们绝不会放弃。无论她现在在哪里，我们都相信，终有一天我们会重聚。”

在这份声明的最后，侯先生也为出国在外的留学生们提出了建议：“此外，我想请所有留学的学生们小心。当你远走他乡时，请小心照顾好自己，不要让自己的家人担心。”

章莹颖父母举着和女儿的合影照片

虽然章莹颖一案即将满周年，但嫌犯克里斯滕森却尚未被绳之以法。就在今年2月，美国地方法院确定将案件审判推迟到2019年4月2日。 在此之前，克里斯滕森将继续被看押在监狱中。

事实上，章莹颖案审判日期已被多次延迟。章莹颖的父亲章荣高2月曾对美方的决定表示不满，称不能理解“极其残忍的的嫌犯”为什么可以被推迟审判。章莹颖的家人希望能在2019年4月返回美国，参加对克里斯滕森的审判。

在章莹颖失踪将满周年之际，伊利诺伊大学香槟分校中国学生学者联合会（简称联合会）也已宣布将为其举办“章莹颖事件一周年——为莹颖祈福”活动。祈福活动时长约为1小时，地点为香槟分校校中心，活动现场将会播放章莹颖朋友制造的纪念影片。

嫌犯克里斯滕森

事件回顾：

2017年：

6月9日中午，章莹颖离开学校前往一所公寓签约，就此与外界失去联系。

6月30日，美国联邦调查局（FBI）宣布，27岁男子克里斯滕森涉嫌绑架香槟伊利诺伊大学中国女学者章莹颖，他在9日驾驶黑色土星轿车，于香槟伊大校园将章莹颖载走。FBI从该男子的手机上发现，他在4月曾访问关于绑架和劫持计划的网站。

7月20日下午，克里斯滕森在美国伊利诺伊州厄巴纳的联邦法院正式被提起诉讼。庭审中，克里斯滕森进行了4分15秒的发言。当被法官询问克里斯滕森被收押麦肯恩郡监狱期间是否有服用任何药物时，克里斯滕森肯定地答复说，他正在服用氯硝西泮作为一种抗抑郁药。克里斯滕森还告诉法官，药物并没有影响他对自己被指控的理解能力。

9月17日晚，伊利诺伊大学香槟分校校方与章莹颖家人举行烛光晚会，现场有200多名民众手持烛光，一同为章莹颖祈祷。

10月3日，美国联邦一个大陪审团表决通过了检方最新证据，正式决定以“绑架致死罪”起诉克里斯滕森，称其涉嫌以令人发指的残忍酷刑虐待并导致章莹颖死亡，一旦罪名成立，克里斯滕森将面临最高死刑的刑罚。

10月11日，章莹颖绑架案被告克里斯滕森参加第二次法庭提审，对于联邦当局上周提出的新起诉（绑架致死罪），克里斯滕森拒绝认罪。

10月24日，章莹颖绑架致死案被告克里斯滕森的律师向法院提交了一份动议，要求推迟审判日期。11月2日，美国联邦检察官办公室就章莹颖一案做出答复，反对嫌犯一方所提出的延期审判的动议。

2018年：

1月19日，伊利诺伊州中区联邦检察官向法庭提交文件，宣布打算对绑架并杀害章莹颖的凶嫌克里斯滕森寻求死刑判决。

1月23日，克里斯滕森的代表律师向法庭提出动议，取消一切既有的截止日期、最终审前会议和陪审团审判日期。检控官米勒和弗里斯在1月31日回应称，同意法庭延迟2018年2月12日的最终审前会议及2月27日的审判日期，以给被告合理的时间进行准备。

2月7日，检方与嫌犯克里斯滕森的律师分别提出延期审判的要求，克里斯滕森的律师们辩称，此案太过复杂，准备时间不够，他们需要到2019年6月才能准备审讯。

2月12日，美国地方法院法官科林·布鲁斯在听证会上确定，将案件审判推迟到2019年4月。陪审团计划于2019年4月3日开始选择人选，实际审判将于4月9日开始， 检察官和克里斯滕森的律师都没有反对新的时间表。

责任编辑：张岩