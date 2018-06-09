吉尔吉斯斯坦总统到访中国这企业后 透露一大消息

原标题：这个国家的总统到访北汽后，透露了一个大消息……

来源：北京日报

6月6日开始，吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫对我国进行国事访问，昨天下午到访北汽集团。北京日报（ID：Beijing_Daily）记者在现场获悉，双方将在电动车市场领域加强合作，在吉尔吉斯斯坦建立合资企业。

热恩别科夫参观了北汽集团最新款新能源和越野展车，北汽集团董事长徐和谊向总统一行介绍了北汽集团的总体情况。

徐和谊介绍，北汽集团是中国骨干汽车集团之一，全球汽车行业排名14位。北汽集团积极响应“一带一路”倡议，大力开拓国际市场，加快推进国际化步伐，初步实现了从“走出去”到“走进去”的升级嬗变，在全球设立了7大研发中心，在80多个国家建立了超过200家的销售服务网络，2017年全年整车出口同比增长27.5%。

“今天是访华的第三天，之前和习近平主席、李克强总理的会见结果富有成效，我们提到了电动车方面的合作，将和中方建立合资企业，希望得到支持。”热恩别科夫说，中国有句俗话叫做“远亲不如近邻”，中国是吉尔吉斯斯坦的友好邻邦，此次访华两国元首一致同意建立中吉全面战略伙伴关系，翻开两国友好合作新篇章。

热恩别科夫说：“吉方支持中方提出的共建 ‘一带一路’倡议，吉尔吉斯斯坦是开放的国家，对投资商和当地企业提供一样的公平待遇。如果和北汽建立合资企业的项目实现，将是落实 ‘一带一路’倡议的重要举措， ‘百闻不如一见’，我们诚挚邀请北汽集团到现场考察。”

徐和谊表示，将安排专门团队研究市场和政策，设计制定出产品和服务的解决方案，积极推进项目落地，“使项目尽早结出硕果”。

记者：潘福达

责任编辑：张玉