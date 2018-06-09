厅官被纪委通报坐拥的3名情妇 如今已全部曝光

原标题：纪委通报厅官坐拥3名情妇，今已全部曝光

来源：长安街知事微信公众号

“违反廉洁纪律，收受礼金，违规从事营利活动，与3名女性进行权色、钱色交易……”这段文字出自内蒙古自治区政协经济委员会原专职副主任赵锦的双开通报。

近年来，与女性保持不正当关系的官员很常见，但是在纪委的通报中点明人数的比较罕见，赵锦因此而出名。近日，赵锦的判决书公布，其涉案金额上千万，3名情妇的信息也曝光了。

赵锦

赵锦被判处有期徒刑11年，并处罚金50万元，其罪名主要包括：

受贿罪：利用先后担任乌兰察布市察右中旗旗长、旗委书记、乌兰察布市副市长期间的职务便利，为他人、单位谋取不正当利益，收受财物共计人民币701.14872万元；

玩忽职守罪：在履行职责过程中，由于疏忽大意，违反工作程序，给国家造成经济损失人民币135.4616万元；

巨额财产来源不明罪：财产明显超过合法收入，且有445.91658万元财产不能说明其合法来源，差额特别巨大。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，2004年6、7月，时任察右中旗旗委书记的赵锦在中央党校学习，期间他还接受了下属邓某行贿3万元、梁某行贿2万元。

第一个情妇：年龄相差17岁，保持关系11年

2004年初冬，47岁的赵锦（1957年出生）通过其叔伯弟弟认识了比自己小17岁的李润枝（1974年出生），并与其发展成情人关系，这段关系保持了11年时间。

2005年上半年，李润枝和表哥任某计划在乌兰察布市察右中旗正南房铜矿合伙探矿，李润枝将上述计划告诉了时任旗委书记赵锦。赵锦同意帮忙，随后指示相关部门人员为李润枝、任某办理了探矿权证。

在办理探矿权证期间，赵锦以其亲属有急事为名向李润枝借款16万元，李润枝和任某商量后从开矿的备用金中拿了16万元交给赵锦。2007年，李润枝又约赵锦在宾馆见面，用布袋装了50万现金，作为好处费送给赵锦。

2010年5月，商人张某泉想承揽某道路项目，遂找到李润枝传话给赵锦。李润枝答应帮忙，但要求张某泉支付好处费，张某泉同意，并支付了150万元。

6月，在赵锦的帮助下，张某泉挂靠的公司顺利中标。之后，该项目中标项目均作废，张某泉没能获得工程。赵锦要求李润枝将好处费如数退还，李润枝自行扣下10万，只退还给张某泉140万元。

2013年3月，商人付某找到李润枝商议是否有工程可以合作，李润枝承诺可以通过赵锦承揽某绿化工程项目，但必须按行情给好处费，付某同意。在赵锦的帮助下，工程顺利中标。10月，李润枝与付某等人商议后，将63万元现金交给了赵锦，赵锦予以收受。

赵锦（中）受审

可以看出，李润枝并非只是赵锦的情妇这么简单，她也是权钱交易过程中的掮客，负责按行情为赵锦收取好处费。2015年9月，赵锦卸任乌兰察布副市长，去自治区政协任职。一个月后，他就与李润枝结束了长达11年的不正当两性关系。

2017年12月25日，李润枝因受贿150万元（其中140万案发前已退还）、行贿129万元，被呼和浩特中院一审判刑6年。

第二个情妇：转过头敲诈赵锦190万

杨某是赵锦的另一个情妇，她是有夫之妇，其丈夫薛某原在部队任副团职。

薛某从部队转业时，和杨某商量过找赵锦帮忙安置。2013年10月，杨某送给赵锦存有10万元的银行卡一张，赵锦接受并答应给予帮助。

后来，赵锦找了自治区多个厅局的领导，称自己有个朋友，从部队副团职转业，请求帮忙安排工作。但事情没有办成，2014年春天，赵锦将银行卡及钱款退给杨某。

后来，赵锦提出和要杨某中断男女关系，主动补偿其100万元，杨某又向赵锦要了90万元。杨某认为，这190万元属于精神损失费，她用于看病、买衣服等个人消费100多万元，剩余73万元都退给内蒙古纪委了。

法院认定，上述190万元属于赵锦被杨某敲诈。除此之外，法院还认定赵锦被一个宋某敲诈30万元，是由赵锦的朋友白某支付，由赵锦指定打到宋某账户上的。至于这中间的具体情况，尚待进一步披露。

第3个情人：赵锦送给她208万

赵锦的第三个情人是乌某，赵锦共计给过她208万元。她用于购房和其他花销，案发后，其已向内蒙古纪委退款100万元。

法院查明，乌某在呼和浩特市有1套房屋、1套商业用房。赵锦案发后，内蒙古自治区纪委从乌某处扣押名表3块，黄金17块（共计940克），白银3块，银碗筷1套，纪念币2枚。

同样在内蒙古，还有一名厅官被指与3名女性有不正当性关系。

2017年12月26日，巴彦淖尔原副市长贺福宝被双开。内蒙古纪委的通报显示，贺福宝除了收礼、敛财、滥用职权，还违规调入录用人员，以及与3名女性有不正当性关系。

贺福宝出生于1960年，2017年3月落马，2017年10月以受贿罪、挪用公款罪、滥用职权罪、巨额财产来源不明罪被起诉。

责任编辑：张申