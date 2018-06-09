美刚要求中国停止建岛 中国最强地图编辑船就出海

原标题：美国刚刚要求中国停止建岛 中国最强地图编辑船就出海

据多家美国媒体6月7日报道，美国参议院军事委员会公布了下一年度的“国防政策法案”，而最让中国人关注的当属是一条非常荒唐的“禁令”：如果中国拒绝停止在南海岛礁的“军事化”和“占领”行动，那么美军将不再邀请中国参加两年一度的“环太军演”。

然而就在美国方面披露了这个离谱条件之后第二天，6月8日，中国自主研制的亚洲最大重型自航绞吸船天鲲号开始海试，这是名副其实的“造岛利器”。

据美媒报道，美国防政策法案竟然要求中方在未来四年之内不准在南海“制造新的不稳定”，而且不准在南海岛礁上进行建设，更离谱的是，还要求中方将已经部署在岛礁上的武器装备全部都撤离，只有做到了以上几点，美国才会重新邀请中国海军参加“环太平洋军事演习”……

然而就在美国提出无理要求的第二天，中国自主研制的亚洲最大自航绞吸船“天鲲”号缓缓驶出了长江口，开始首次试航。据专家介绍，天鲲号绞刀额定功率6600千瓦，可挖岩石，35米的最大挖掘深度位居世界前列、亚洲第一，具有卓越的疏浚吹填能力，还具有“快速成岛”能力。

据此前报道，天鲲号的姊妹舰天鲸号在此前的南海岛礁建设中起到了重要作用，其超强的破石吹填能力和灵活机动能力使得中国在南海岛礁的建设突飞猛进，被网友亲切地比喻成“大自然的鬼斧神工”，而随着性能更强的天鲲号投产服役，未来中国填海造陆能力将再上一个台阶。

责任编辑：张建利