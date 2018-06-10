西南林大潜逃校长蒋兆岗归案细节：被抓时很平静

原标题：《 中纪委揭秘落跑校长蒋兆岗被抓获细节：国内落网 很平静》
今年5月11日，蒋兆岗涉案潜逃被通缉。云南省公安厅发布A级通缉令，配合云南省监察委员会对涉案人员蒋兆岗进行通缉。
5月30日，也就是通缉令发出20天之后，蒋兆岗被抓获。
在6月7日晚上央视新闻1+1栏目中，中央纪委参与办案的工作人员揭秘了蒋兆岗被抓获的过程。
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出逃前几天，蒋兆岗在学校频繁露面。
最后一次是在5月7日，西南林业大学党委理论学习中心组召开的2018年第八次集中学习会上，蒋兆岗参加学习并作交流发言。
5月8日，并没有蒋兆岗的公开活动信息。
5月9日，云南省纪委监委发现，他们的涉案对象蒋兆岗潜逃失联了，有可能会外逃。
5月10日，中央追逃办收到了来自云南的报告。
5月11日，云南省公安厅发布A级通缉令，通缉令称，西南林业大学党委副书记、校长蒋兆岗潜逃被通缉。
蒋兆岗从5月9日失联，5月11日被通缉，再到5月30日被抓获，中间20多天发生了什么？
在新闻1+1中栏目，中央纪委参与办案的工作人员向记者透露了抓获蒋兆岗的经过。
中央纪委国际合作局副处长周雷介绍，在接到上报之后，中央纪委向云南省详细了解了情况，随后会同外交、公安等多部门制定了方案，多条线路启动了追逃工作。
不到一周时间，蒋兆岗逃到国外的可能性就被外方排除，而国内的线索也证实了这一点。
据周雷介绍，排除外逃可能性之后，按照中央纪委的要求，云南省追逃办重点在国内排查，同时做好有关的防逃工作，防止蒋兆岗进一步外逃。
据南方周末报道，5月23日，在蒋兆岗的家，位于昆明市城北的康园小区内，不时有警察在随处走动。
小区共有21栋楼，每栋楼每个单元门上，都贴有一张蒋兆岗的A级通缉令。
康园小区是云南财经大学在2003年启动建设的教职工住宅区，当时，蒋兆岗担任云南财大副校长，这是他推动的扩建项目之一。那里原本是教学用地，由于蒋兆岗的坚持，最后被调整为住宅用地。
在2007年康园小区建成交房的时候，蒋兆岗等校领导的住房面积达到了280平方米，他所居住的康园6号楼仅有6户，都是复式。
云南省公安、纪检监察通过方方面面的资源配合，对重点区域进行了重点分析、搜查，还有不少人积极提供了重要线索。
最后，蒋兆岗被抓获。
被抓时，蒋兆岗很平静
周雷说，蒋兆岗被抓获的时候很平静，原因应该是在追逃追赃高压态势下，他知道自己无路可逃，也知道自己会有被抓获的这一刻。
一直在国内躲着，他可能也听说了一件事情。
5月14日，也就是通缉令发出三天之后，云南省高级人民法院公开了云南省原省委常委、秘书长曹建方秘书吴敏章受贿案的二审刑事裁定书。
吴敏章因受贿111万元，获刑四年半。
2012年，蒋兆岗在担任云南省农村信用社联合社党委书记期间，应吴敏章的请托，帮云南一房地产公司申请到了7亿元贷款授信。之后，该房地产公司又从农信社贷到了3.9亿元贷款。
不止是吴敏章，蒋兆岗在云南省农信社工作时的多名同事也早已落马。
2015年7月15日，云南省农信社党委副书记、主任罗敏涉嫌严重违纪，接受组织调查；2017年6月7日，云南省农信社原党委书记、理事长万仁礼落马被查；2018年4月13日，云南省农信社党委委员、副主任施增荣接受纪律审查和监察调查。
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