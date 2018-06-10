国民党成员表态“台湾人也是中国人” 台女星点赞

原标题：他公开表态“台湾人也是中国人”，台湾女星点赞

罗智强（台媒资料图）

海外网6月10日电 近日，国民党台北市议员参选人罗智强称，“希望在未来两岸共同建立良善制度后走向和平统一”，对此，支持两岸统一的台湾女星刘乐妍表示，“这种有着愿意统一政治觉悟的人，应该要选台北市市长。”

据台媒消息，罗智强表示，他不支持“武统”，但一贯原则就是，“希望两岸和好共创繁荣，希望未来两岸共同建立良善制度后走向和平统一，希望恢复台湾人也是中国人的民族认同，建立对中华文化历史的光荣感。”

对于民进党近日悄悄推动所谓“禁挂五星红旗”等5大“公投案”，罗智强指出，如果蔡英文执意推进“禁挂五星红旗公投”、立“禁五星红旗法”，他将拿起五星红旗，“捍卫台湾民众拿五星红旗的自由”。

“台湾已经成为了全中国最落后的一省”

一贯支持统一的刘乐妍对罗智强的言论表示认同，并表示“罗智强应该选台北市长”。近年来，台湾女星刘乐妍将演艺事业重心全面搬往中国大陆，她经常在脸书和微博传达自己对两岸统一的期待。她曾直言，“要骂民进党骂蔡英文，骂到中国和平统一为止。”

刘乐妍

此外，刘乐妍还曾在社交网站发文称“台湾已经成为了全中国最落后的一省”。她在接受大陆媒体采访时指出，“来到大陆才发现我以前都被台湾新闻骗了，大陆生活很方便，我手机APP每个都好方便，我回台湾没有这些东西，我觉得会活不下去。而且我来到大陆再也不会掉钱了，我只有一个手机就可以生活，以前在台湾我完全没有办法想象可以这样生活。”

“台湾早晚挂满五星红旗”

除了刘乐妍，台湾艺人黄安也多次表达支持两岸统一，并痛斥台当局拒不认“九二共识”。据台湾《联合报》报道，黄安近日表示，台湾如今仅剩下18个“友邦”，不知道台当局依旧“死撑”和“自我欺骗”的意义何在。台湾民众需要做的是正视现实，撇开固有思维的枷锁，只有这样台湾才能大步向前发展，视野也才会更加开阔。

黄安直言，“无论如何，两岸有一个前提是不会变的，那就是我们都是中华民族的儿女。”他还喊话“台独”分子，“两岸统一后，台湾早晚会挂满五星红旗，继续‘不统不独’混时间，那是你的自由，但统一完全是大势所趋，中国大陆哪天要统一，也与你们无关。”（海外网 朱箫）

责任编辑：桂强