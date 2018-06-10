甘肃武山一副主任被降级：光天化日之下殴打妇女

原标题：《 关于对2名不担当不作为并有严重违纪行为的典型问题责任人处理情况的通报》

近期，甘肃武山县作风办、县纪委监委以保障打赢打好脱贫攻坚战为重大政治任务，以强化作风建设和执纪问责为重要工作手段，持续发力，强化问责，从严查处了不担当不作为及干部违纪问题，现将2起典型问题责任人员处理情况通报如下：

1。山丹镇人民政府科员黄新元违反职业道德，弄虚作假，误导、欺骗公众，严重违纪违法，情节特别严重，影响特别恶劣，给予开除党籍、开除公职处分。

2。山丹镇人民政府副主任科员马杰违反工作纪律，工作责任心较差，违反社会公德，光天化日之下无故殴打妇女，情节严重，社会影响特别恶劣，给予免去副主任科员职务，政务降级处分，降低工资待遇。

以上2起典型问题，反映出我县少数干部宗旨意识、法纪意识、道德意识淡漠，严重影响了党群干群关系。全县各级党组织要切实扛起管党治党政治责任，进一步认清形势，找准差距，坚持失责必问，问责必严，切实把思想和行动统一到县委、县政府的决策部署上来，拿出敢死拼命、攻城拔寨的精神，奋力推动全县脱贫攻坚各项工作取得实效。

中共武山县纪委 武山县监察委员会

2018年6月8日

责任编辑：吴金明