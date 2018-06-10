原标题：重磅！关于世界大势和上合发展，习近平给出最新判断

6月10日，上海合作组织青岛峰会大范围会谈在青岛国际会议中心举行，中国国家主席习近平主持会议并发表重要讲话。“设立300亿元人民币等值专项贷款”“提供3000个人力资源开发培训名额”“为各方培训2000名执法人员”……在讲话中，习近平宣布了中方促进上合组织成员国合作的一系列重大举措。

走过不平凡的17年，上合组织作出了怎样的贡献？即将迎来“成人礼”的上合组织，未来如何发展？习近平给出自己的分析判断，人民日报客户端为你第一时间梳理。

●3句话评价上合17年的发展



1。 开创了区域合作新模式，为地区和平与发展作出了新贡献。

2。 是世界上幅员最广、人口最多的综合性区域合作组织。

3。 已经成为促进世界和平与发展、维护国际公平正义不可忽视的重要力量。

●1句话点明上合组织何以保持旺盛生命力

上海合作组织始终保持旺盛生命力、强劲合作动力，根本原因在于它创造性地提出并始终践行“上海精神”，主张互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展。

●对世界大势和时代潮流给出4个最新判断

1。 尽管当今世界霸权主义和强权政治依然存在，但推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展的呼声不容忽视，国际关系民主化已成为不可阻挡的时代潮流。

2。 尽管各种传统和非传统安全威胁不断涌现，但捍卫和平的力量终将战胜破坏和平的势力，安全稳定是人心所向。

3。 尽管单边主义、贸易保护主义、逆全球化思潮不断有新的表现，但“地球村”的世界决定了各国日益利益交融、命运与共，合作共赢是大势所趋。

4。 尽管文明冲突、文明优越等论调不时沉渣泛起，但文明多样性是人类进步的不竭动力，不同文明交流互鉴是各国人民共同愿望。

●首次系统性提出弘扬“上海精神”应秉持“5个观”

1。要提倡创新、协调、绿色、开放、共享的发展观

实现各国经济社会协同进步，解决发展不平衡带来的问题，缩小发展差距，促进共同繁荣。

2。要践行共同、综合、合作、可持续的安全观

摒弃冷战思维、集团对抗，反对以牺牲别国安全换取自身绝对安全的做法，实现普遍安全。

3。 要秉持开放、融通、互利、共赢的合作观

拒绝自私自利、短视封闭的狭隘政策，维护世界贸易组织规则，支持多边贸易体制，构建开放型世界经济。

4。要树立平等、互鉴、对话、包容的文明观

以文明交流超越文明隔阂，以文明互鉴超越文明冲突，以文明共存超越文明优越。

5。要坚持共商共建共享的全球治理观

不断改革完善全球治理体系，推动各国携手建设人类命运共同体。

●上合组织接下来怎么干，习近平提5点建议

第一、凝聚团结互信的强大力量

全面落实青岛宣言、长期睦邻友好合作条约实施纲要等文件，尊重各自选择的发展道路，兼顾彼此核心利益和重大关切。

第二、筑牢和平安全的共同基础

积极落实打击“三股势力”2019至2021年合作纲要，继续举行“和平使命”等联合反恐演习，强化防务安全、执法安全、信息安全合作。

要发挥“上海合作组织—阿富汗联络组”作用，促进阿富汗和平重建进程。

第三、打造共同发展繁荣的强劲引擎

促进发展战略对接，本着共商共建共享原则，推进“一带一路”建设，加快地区贸易便利化进程，加紧落实国际道路运输便利化协定等合作文件。

第四、拉紧人文交流合作的共同纽带

积极落实成员国环保合作构想等文件，继续办好青年交流营等品牌项目，扎实推进教育、科技、文化、旅游、卫生、减灾、媒体等各领域合作。

第五、共同拓展国际合作的伙伴网络

强化同观察员国、对话伙伴等地区国家交流合作，密切同联合国等国际和地区组织的伙伴关系，同国际货币基金组织、世界银行等国际金融机构开展对话。

●促进上合组织成员国合作，习近平提出7项承诺和举措

1。 未来3年，中方愿利用中国—上海合作组织国际司法交流合作培训基地等平台，为各方培训2000名执法人员，强化执法能力建设。

2。 中国欢迎各方积极参与今年11月将在上海举办的首届中国国际进口博览会。

3。 中国政府支持在青岛建设中国—上海合作组织地方经贸合作示范区。

4。中国政府还将设立“中国—上海合作组织法律服务委员会”，为经贸合作提供法律支持。

5。中方将在上海合作组织银行联合体框架内设立300亿元人民币等值专项贷款。

6。未来3年，中方将为各成员国提供3000个人力资源开发培训名额。

7。 中方愿利用风云二号气象卫星为各方提供气象服务。

讲话最后，习近平表示，中方愿同各成员国一道，本着积极务实、友好合作的精神，全面落实本次会议的共识，支持下一任主席国吉尔吉斯斯坦的工作，携手创造本组织更加光明的美好未来！

来源：人民日报客户端，整理：赵梓斌、王靖远、李龙伊

本期编辑：胡洪江、杨翘楚

责任编辑：吴金明