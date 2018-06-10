民营医院内部培训曝光：看患者穿着判断支付能力

原标题：套路！民营医院内部培训资料曝光：看患者穿着判断支付能力

6月8日、9日，有多名内部人士给南国早报记者发来大量民营医疗行业内部群聊截屏以及“绝密”的内部培训资料。一份有20页、近万字的《男科最新内营销模式》被披露，其中有许多套路，比如培训医生如何从病人的衣着等判断他的消费能力等。

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这类医院专招“复诊能人”

近日，一名自称是民营医院医生的网友，主动联系南国早报记者爆料。

对方发来多张民营医疗行业内部的群聊截图。一则医院招聘广告显示，招聘“泌尿外科接诊医生一名，（要求）执业医师以上职称，需要变更注册，单体高，复诊率高”。

对于“单体高”“复诊率高”这两项要求，内部人士介绍说：“这则招聘广告的意思，就是老板要求很高，医生能力强，需要把单体人均费用做好，业绩就高。比如一个月给你100个病号，人均1万元，那就是100万元，老板高兴了，医生收入就高。这就得对病人深度开发、过度治疗，要求病人多次复诊，故意拉长疗程，欺诈手段花样百出，否则无法完成任务。”

一张应聘医生与医院方的微信聊天截图显示，医院方开出的待遇是“人均收费达5000元按10%提成，保3万；达不到5000元按10%不保底；达人均6000元按11%提成；达到人均7000元按12%提成”。

内部人士说，全国各地的很多民营医院都到贵阳学习，妇科学习××医院，做人流单体人均费用高达7.2万元；男科学习××医院，包皮手术单体人均费用高达4.8万元；不孕不育学习××医院，治疗不孕不育单体人均费用高达10多万元。

这三家医院是“全国民营医院同行学习的楷模，民营医疗领域的标杆”。

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医生怕查处行动“打持久战”

一张“百×提成表格”图内容为“11月份百×明细”，具体有“11月30日男科某某患者消费4351元提成1740元，医生签字、收费签字……”

内部人士介绍说，民营医院会通过搜索引擎竞价推广，就是砸钱给搜索平台，你一搜病名就跳出某个民营医院链接， 一点击就有对话框弹出联系方式，对方会扮演男科主任、妇科主任、不孕不育科主任，热情地“跟踪服务”，直到你乖乖到医院治疗为止。

一个拥有499名成员的“中原男科精英交流群”聊天截图显示，有人说：“老板吹得关系硬，不赶上风口好说，赶上自身难保。”另一人接话说：“你天天光吓人，我这夜里都失眠了。”有人说：“套证的如果跑了，就没事。”另一人说：“对，假名可以，真名的话，传唤不到会通缉的。”还有人说：“过完这段，继续努力。”另一人说：“就怕像查环保一样，人家给我们打持久战。”

内部人士解释说，这个群的人都是××系民营医院的男科医生，“有的地方在严打非法行医、过度医疗、术中开发、欺诈诊疗等等，发了红头文件”，“他们在议论，深圳那边出事了，有人被卫生局、派出所叫去调查，风声鹤唳，大家相互提醒自保，过了这阵风头再搞”。

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医院内部培训资料里是满满的套路

内部人士向记者提供了一份近万字的民营医院男科医生培训教材——《男科最新内营销模式》。这份20页的教材，刷新了记者对部分民营医院经营者人性底线的认知。

比如，培训材料要求：

“检查完后，要果断地告诉病人他可能存在哪方面的问题，为进一步明确诊断，必须先做男性仪器综合检查及化验”。教材还列举了“话术”：“致病菌感染严重，压迫了血管神经，这个病严重的话会导致性功能、身体免疫力下降，不孕等，你应要赶快治哦。”

“这个病吃药、打针是不行的，需要配合仪器治疗，我们这有一种高效组合的仪器……修复受损的性神经，促进性功能恢复。”

“对于复诊多天效果不好的有情绪的病人要说：我也是为这个头疼，老是反反复复，外面看还是可以，要么这样，今天还是按照昨天的去做，刚好晚上有个专家学习会，我把你这些情况、症状反馈一下看看有什么更好的办法。”

“上次有个病人，治疗了两天后，确定病情好转了许多，我告诉他要相信科学与仪器，就差一次左右治疗就会彻底把致病菌破坏，解压神经血管彻底治愈，结果他没听，一星期后，感染又复发了，花的钱更多。“

在“如何判断病人的支付能力”方面，教材称，可以“看病人的穿着打扮，看衣服的品牌、质地。女性顾客可以看她的化妆、包、使用的香水、发型、手饰等等。男性顾客可以看他的香烟、打火机、手机等等”，还可以“问病人的家庭生活工作状况，问你得了这病，手术以后，要在家休养哦，谁照顾你，平时工作很忙吧”等等。

内部人士说，这就是典型的××系医疗手法，全是满满的套路。全国各地都一样，这只是冰山一角。

责任编辑：吴金明