比特币首富被曝涉赌洗钱欠下3万枚 回应称别挑事

原标题：被曝涉赌洗钱，欠下3万枚比特币，“比特币首富”回应：别来挑事！

“币圈”很乱——

区块链、虚拟币的各种概念看得人思维混乱；

各种区块链大会歌星助阵，大妈狂热，大佬之间的“互怼”，也看得人眼花缭乱；

赌徒心态、空手套白狼、传销、非法集资更是区块链中的普遍乱象。

最近两天，“币圈”的两位大佬又开始了新一轮“互怼”，一方是陈伟星，他创立的快的打车被滴滴收购，后来他“信仰”了区块链。在将打车和区块链“结合”后，他又创办了“打车链”。另一方是李笑来，最初是新东方的一位教师，目前号称中国的“比特币首富”。

“互怼”的起因是，陈伟星爆料：“比特币首富”（李笑来）是伪首富，对外欠他人3万个比特币，募集来的部分比特币还打入了在线赌博网站，是洗钱还是涉赌？

今天（6月10日）凌晨，李笑来终于表态称，陈伟星的说法“全篇虚假信息，无凭无据，信口雌黄，诽谤。已移交律师处理”。

“币圈”骂战再起

此前，李笑来自称创立了数字货币EOS（区块链操作系统）项目。

但据钛媒体6月8日消息，近日，陈伟星连续发布朋友圈质疑EOS：

通常情况下投资者对于投资对象的财务情况和开发运营情况都是要求透明开放与负责任的。为啥我希望和大家一起搞清楚大家的投资对象的问题：不透明、不负责、过度圈钱、设计扭曲，你们却反而攻击我？

用伪区块链概念“操作系统”、“链的爸爸”、可操控的Dpos中心化问题、脆弱安全性、各种自媒体喊单操控市场为啥不能质疑？

Block.one募集了中国人几十亿美元却彻底撇清责任的“协议声明”，为啥不能质疑？

第一个为EOS喊单的“比特币首富”还欠着别人3万个比特币你们知道吗？

“伪首富”发十几个项目，募集EOS放进自己的口袋，喊单起来再套现给自己，你们管过吗？

“伪首富”把募集的比特币打进了Just-dice赌场洗钱或者输掉，你们管过吗？

在各种社交平台喊概念销售代币的某猫明知BM的贪婪又神叨叨的喊单你们知道吗？所有的公共财富都应该被监督和合理使用，这难道不应该是大家的共识！？？？

随后，陈伟星再发朋友圈，更爆出猛料：“比特币首富”（李笑来）是伪首富，对外欠他人3万个比特币，募集来的部分比特币还打入了在线赌博网站，是洗钱还是涉赌？”

就是这么一则消息，终于引发了双方的骂战。不过，李笑来并没有直接回应上述问题，而是围绕“举证责任”的法律问题与陈伟星“互撕”。

终于，在今天（6月10日）凌晨，李笑来终于表态称，陈伟星的说法“全篇虚假信息，无凭无据，信口雌黄，诽谤。已移交律师处理”。

李笑来：从英语老师到“比特币首富”

在整个比特币圈和ICO圈，李笑来一直是非常活跃的人物。

据新京报消息，2005年，还在新东方担任英语老师的李笑来，出版了《TOFEL核心词汇21天突破》。正是在这之后，出国热、留学热在国内兴起，这本书很快成为出国学子的必读书目，直至今日，这本书还为李笑来带来不少版税收入。

2013年底，《华尔街日报》发表过一篇关于中国比特币市场的报道，其中提到当时41岁的李笑来，称其为中国拥有比特币最多的人。报道说，李笑来手握6位数的比特币。

▲李笑来（视频截图）

远在2013年12月，比特币玩家李笑来在清华大学介绍比特币，“我可不是来叫你们入市的。”

据公开资料显示，2017年以来，李笑来本人参与的ICO项目，比较知名的就有公信宝、量子链、菩提、EOS、ico.info、big.one、press.one、Oraclechain等等。

让李笑来备受争议的，是他自称创立的数字货币EOS（区块链操作系统）项目和Press.One项目。去年6月，由李笑来创立的EOS（区块链操作系统）项目仅用5天时间就融资1.85亿美元，7月初该项目的市值一度冲到50亿美元，在ICO（首次代币发行）行业轰动一时。

到了2017年7月2日，EOS的整体市值达到了近50亿美元。有人称之为“价值50亿美元的空气”。

但在去年9月4日，李笑来和国内的ICO投资者们迎来了命运的转折点。当天下午，中国人民银行等7个部门联合发布了公告，将包括ICO在内的代币发行融资定性为：

一种未经批准非法公开融资的行为。并且要求，从本公告发布之日起，各类代币发行融资活动应当立即停止。

市场注意到，9月4日央行等七部委发布代币发行融资活动监管文件时，与李笑来本人及其项目有关系的人和机构，纷纷与其撇清关系。

陈伟星：有了区块链，酒也戒了，女朋友也不要了

作为这场“骂战”的另一方，陈伟星因为创立了快的打车而知名，最近今年，他在区块链方面布局连连，已投资币安、量子链、火币、波场等多个区块链项目。

春节期间，陈伟星与知名投资人朱啸虎关于区块链的争锋一度引发行业热议。值得一提的是，滴滴收购了陈伟星的快的打车，而朱啸虎是滴滴的投资人。

2月26日22点30分直至深夜，蓝港互动集团（HK.8267）创始人、极客帮创投合伙人王峰在微信群中“十问陈伟星”。但是，每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者也见证二人的交锋对话。

对话中，王峰问到：

（你）为什么要一下子怼这么些人呢？是相信狭路相逢勇者胜，还是因为比特币信仰？

陈伟星回应：

我觉得首先是因为对于区块链的信仰。

陈伟星还表示，当初将快的打车卖个滴滴之后，开始借酒浇愁。但自从找到了区块链，酒也戒了，女朋友也不要了。

5月底，陈伟星将区块链和打车结合在一起，宣布成立“打车链”。

自2017年年底至今，区块链领域，各类炒作噱头已呈毫无底线之象。乱象之中，涉及区块链的经营者或投资客，都在做着一夜暴富的黄粱美梦。

区块链最严重的问题是，不良从业者造链造币，尔后操纵价格，圈钱集资，绝大部分普通投资者都面临惨重经济损失之风险。

据第一财经报道，一家知名区块链自媒体负责人马俊（化名）表示，现在国内已经进入区块链领域的从业者、投资者的数量还不明确，但粗略估计应该在300万-500万左右。绝对数字虽然还不大，但也可谓神速了。在马俊看来，进入这个领域的门槛并不高。以从事技术开发为例，只要熟悉C语言、编程以及密码学，就能进入技术开发领域。而投资区块链更是门槛不高，拥有资金，能理解区块链和虚拟代币的基本含义和逻辑，就可以将资金投入这个领域。甚至在某种程度上，只要投资客具备赌徒心态，就可以进来，哪怕连基本概念都不懂。

不高的门槛、虚假的繁荣和畸形的回报率必然导致行业发展出现严重乱象。2017年9月监管部门出台ICO禁令，但没有阻挡住“币圈”的发展。很多之前在国内开设的虚拟代币交易所，纷纷转到日本、新加坡等其他国家开设。

如果正常进行各种交易，也就是像炒股一样“炒币”，虽然有风险，但不会有大起大落。马俊表示，但现在有些交易所被人为操控，可以在后台控制价格，已经出现投资者血本无归的事件，“拿着几百万进入圈子，短时间内就全部赔掉，赔了个倾家荡产”。

据第一财经报道，今年4月，在澳门举办了一场“世界区块链大会”，多名一线演艺明星到场演出。很多人不明白，为什么看似高科技的区块链讨论，会引入演艺明星？知名区块链自媒体的创始人邢波（化名）回答称，币种发行给谁？普通百姓，普通投资客，那么谁最能直接吸引这些普通人？演艺明星。这就让很多普通公众知晓了区块链发展的火爆。

在流出的现场图片中，几名“大妈”在签到处摆出各种姿势留影，更是让普通公众印象深刻。有媒体解读为“连中年大妈都开始进入币链圈，可见这个圈子的繁荣”。

每经编辑 王嘉琦

责任编辑：张迪