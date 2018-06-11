环球时报:德国人自己踢翻这碗滋养中国人多年鸡汤

原标题：完了，德国人自己踢翻了这碗滋养中国人多年的鸡汤
德国人一直以喜欢阅读闻名。不过，德国《焦点》周刊10日报道称，德国书商协会公布的最新报告显示，去年，10岁以上的德国人中，只有44% （约2960万人）到实体书店买过书，这一比例比4年前（约6400万人）大降18%。其中，20岁至50岁的人中，买过书的比例更是减少37%。
电子书的销量也不乐观。报告显示，德国人购买电子书总量比4年前下跌8%，2017年只卖出350万本。专家认为，这可能是因为德国人的休闲方式正在改变。以前，德国人喜欢空闲时拿一本书在车上、公园等地方阅读。现在，人们更喜欢用智能手机、电脑上网来打发时间。报告称，德国人平均每天上网时间超过3小时。
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