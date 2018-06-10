官员被爆与女歌手等“载歌载舞” 本人及纪委回应

原标题：官员被举报与女歌手等“载歌载舞”，本人及纪委回应

近日，有网友爆料称疑似陕西省绥德县副县长张庆林在一私人会所吃饭，还有人现场陪唱。日前，绥德县纪检委介入调查后对外回应：事实和网传不符。

6月5日，有网友发帖称今年年初，绥德学子大道一私人会所里，疑似绥德副县长张庆林与他人、呜咽泉村马姓书记的陪同下载歌载舞，享用着美食美酒。视频显示，包间内不少人饮酒吃饭，其中一名女子手拿话筒唱歌，而在门外则有人弹奏着电子琴。

举报视频截图

“网帖中的时间、地点都不对，视频中的‘张庆林’也不能确认身份。”绥德县纪委对媒体表示，通过对举报帖中提到的名州镇呜咽泉村党支部书记郝振荣、已卸任村主任马虎核实，两人均表示与张庆林因为工作认识，私下并无往来，更未在酒店包间一起吃过饭。

绥德县纪委又找到视频中唱歌的女子朱某，朱某确认视频中唱歌的就是自己，但从衣着看，她只在2006年至2008年穿过，她当时在做兼职歌手并卖酒，对视频中同桌的人并不了解。

“这事搞得我现在都没法出门。”6月6日，张庆林对外回应，视频中的人不可能是他本人。“2008年我从副县长的岗位上退下来后，担任了调研员，2014年我连调研员都不是了，就是一普通党员干部。”张庆林说，“6月4日曾有人给我打电话称手中有我的视频，要和我谈谈，我拒绝后，6月5日，网上就出现了这个视频。我已经向公安局报警。”

张庆林（资料图）

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，根据绥德县政府官方网站公布的信息，张庆林在2013年时，“分管文体广电工作和创建工作”。

但不同于他自称的“2014年我连调研员都不是了”，直至去年5月，他还在已官方身份出席会议和活动。

去年5月，绥德县政府召开2017年全县反恐、禁毒、消防和道路交通安全工作会。张庆林以“县政府正县级领导”的身份，代表县政府出席会议并作讲话。

当时，张庆林在讲话中对2017年全县反恐、禁毒、消防和道路交通安全工作取得的成绩给予肯定，就进一步做好当前工作提出意见。

2016年9月，他同样以“县政府正县级领导”的身份，陪同上级考察调研。

责任编辑：张迪