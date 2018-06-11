红网评抖音政务号：不要步僵尸网站的前车之辙

原标题：抖音政务号，不要步僵尸网站的前车之辙

文/戴先任

一批政务公号瞄准了短视频平台，单是近一个月，就有近200家入驻“抖音”。通过短视频，他们通报案情、展示文物、宣传旅游景点，还屡出“爆款”，让特警“吃鸡”给网友看。

“抖音”等短视频受到众多网友尤其是年轻网友的热捧，制作“抖音”短视频，或是拿着手机刷短视频，成了时髦活动，已经变成了很多人的日常。正如“平安北京”团队负责人杨静波说，“网民关注哪里，工作就做到哪里”。政务公号入驻短视频平台，这样与时俱进的姿态值得肯定。

比如北京市公安局反恐特警总队的抖音账号“北京SWAT”，发布的一条视频，搭配了当下最热门的“吃鸡”音乐，该视频点击量近1.1亿次，这在所处短视频平台上位居前列，评论数就有18万条。

一些入驻短视频平台的政务公号，还利用视频回应热点，及时与社会对热点事件进行互动，如北京市公安局把一个热点刑事案件的案件事发现场、警方办案经过和嫌疑人供述等情况制成短视频，及时回应了热点，从而能够避免一些案件以讹传讹，造成不必要的社会恐慌，也通过短视频警示社会“一时冲动、一拳伤人、一生后悔”，从而起到普法教育及警示作用。

表面来看，或有人觉得这是政务公号在跟风，实际上，政务宣传要能达到最佳效果，就需要与时俱进，而不能拘泥于宣传形式。比如通过网络宣传，就要最大程度地适应网民需要，要能增加覆盖面和送达率。现在短视频正火，政务公号入驻短视频平台，才能更大程度地实现宣传效果。

同时，政务公号入驻短视频平台，要能努力经营，而不能变成了形式主义，要能用网民喜闻乐见的方式进行宣传，而不能死板说教，否则就算使用再时髦的表达方式，也会让自己“冷场”。

再者，也不要一味“媚俗”，传播正能量，而不能像一些自媒体一样，以流量为王，而忽视了自己的政务公号属性。政务公号“抢滩”新媒体平台，也不能变成了一阵风，不能只是盲目跟风，不能只有“三分钟热度”。对此，也有前车之鉴，如一些地方政府为了赶时髦，也为了完成上级交下的任务，纷纷开通政务微博、政府官网、政府APP等，结果却变成了“僵尸网站”“睡眠网站”。

不能让短视频平台的政务账号步“僵尸网站”的前车之辙。对此，还需要政府部门重视起来，加强对管理人员的培训，对于影响政府形象、传递恶俗观念的政务账号或是“僵尸账号”等，要能追究相关责任人的责任。要避免本意是要打通与网民“最后一百米”通道的短视频政务“网红帐号”，不仅没能达到预期效果，反倒事与愿违，成了既浪费公共财政、又损害政府形象的“网黑帐号”。

来源：红网

责任编辑：张义凌