章莹颖失联一周年办祈福活动 中国领馆：望严惩

原标题：章莹颖失联一周年举行祈福活动，中国领馆：希望严惩嫌犯

法制晚报•看法新闻消息，2018年6月9日，在美留学生章莹颖失联一周年后，校方、各方志愿者以及章莹颖的朋友，为纪念章莹颖事件举行一周年祈福活动。

法制晚报•看法新闻记者从伊利诺伊大学香槟分校中国学生学者联合会（UIUCCSSA）了解到，在当天举行的祈福活动上，中国驻芝加哥总领事馆洪磊总领事通过视频发言。洪领事对事件的发生表达了遗憾，并对章莹颖的家人表示关心。在对章莹颖事件的跟进工作方面进行简单阐述之后，他进一步阐述了中国驻芝加哥领事馆对此事件的态度。一方面表达了中国驻芝加哥领事馆及社会对此事件的关注，表达了对尽快破案的急切心情，另一方面建议美方提起对此事件的重视，并希望能最终对罪犯进行严惩。

2017年6月9日下午，伊利诺伊大学香槟分校的中国留学生章莹颖乘坐巴士前往校外公寓签署租约，从此再也没有回来。当时的监控画面显示，当日下午2点，一辆黑色欧宝轿车停在章莹颖身边，她和司机简单交谈几句后，上了车继而失去踪迹。

祈福活动现场图。 来源：UIUCCSSA

洪磊总领事：司法程序向前推进 凶手必将遭到严惩

法制晚报•看法新闻记者了解到，在近3分钟的视频发言中，洪磊表示，今天（当地时间6月9月）我们为莹颖祈福，为莹颖的家人祈福。希望他们走出伤痛。我们为社会正义祈愿，希望凶手早日得到严惩。

洪磊称，一年前，莹颖带着对美好未来的憧憬来到伊利诺伊大学香槟分校，不想遭遇绑架，遭受不幸。事件给家人带来了无尽的伤痛，给我们带来深深的惋惜。事发第一时间中国驻美大使崔天凯就向莹颖的家人转达慰问，促请美方展开调查，依法追究，伸张正义。“我和我的同事们多次前往香槟，与校领导、校警方，联邦调查局，检方进行交流。促推美方开展调查，侦破案件，搜寻莹颖，依法对凶手进行惩处。”

洪磊称，可以告慰的是，嫌犯已经被抓获。司法程序正在向前推进，凶手必将遭到严惩，还莹颖和家人一个公道。

在发言的最后，洪领事还提醒中国学生注意自身安全，避免安全问题的发生，希望留学生加强自我防护意识，自我保护能力，相互关照，远离伤害。

中国驻芝加哥总领事馆总领事洪磊视频发言。 视频截图

警方代表：加紧对案件调查 为莹颖及家人追求正义

在当天的祈福活动上，负责章莹颖事件的当地警方代表马修•麦里克（Matthew A Myrick）也上台发言。他表达了对于莹颖家庭深切的问候和对于生命脆弱的惋惜。他表示，无法对

莹颖失踪那天发生的事情做出任何改变，但是自己能做的就是加紧对案件进行调查，不懈地为莹颖和她的家人追求正义。

法制晚报•看法新闻记者了解到，目前涉嫌绑架章莹颖的嫌犯克里斯滕森将在2019年4月2日接受审判。如果被证实绑架致死这一事实，他将面临最高死刑的惩处。

章莹颖的援助律师王志东此前接受法制晚报•看法新闻记者采访时表示，虽然章莹颖已经失踪一年，但是警方表示调查并没有终止，还在继续搜寻章莹颖。

当地时间6月9日，王志东也在社交媒体发文表示，对于莹颖的家人来讲，在没有找到莹颖下落之前，每一天都是惨痛的煎熬，每一天都是度日如年。我们现在唯一能够希望的，就是最终审判的结果，是判嫌犯有罪，并以死刑量刑，给莹颖家人一个公正和正义的交代。

警方代表马修·麦里克发言。 来源：UIUCCSSA

章莹颖最后失联地点设立纪念花坛

纪念活动的最后，现场播放了由志愿者们参与制作的莹颖在学校时期的唱歌表演视频，以及她的家人朋友对于莹颖归来的期望和对莹颖的深深的思念之情。视频虽短，却饱含了人们对章莹颖的祝福与想念和其遭遇的遗憾与不公。

此外，在章莹颖失联之后，有社会爱心人士在莹颖最后一次出现的树前捐助建立了一个花坛，为莹颖祈福。在同学校以及厄巴纳市讨论之后，中国学生志愿者将会和学校合作，共同完成对花坛的翻新与完善，并在建成后定期维护。

来源：法制晚报

责任编辑：张义凌