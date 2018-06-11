5个月全国楼市调控近160次 房价为什么还是涨？

原标题：5个月调控近160次，房价为什么还是涨？

想占房价跌便宜的人，

都没有得逞。

5月的楼市刷新了一项记录，单月全国楼市调控政策累计发布多达50次。

去年一年，全国楼市调控次数大概是250次。

今年1-5月，全国楼市调控次数已经约160次，比去年同期增加60%。

楼市密集调控的背后是什么？它将如何指导人们的购房行为？对未来的楼市如何判断？

国是直通车 侯雨彤 制图

密集调控

5月份楼市的密集调控应该从住建部约谈12城算起。

5月9日，新华社发文称，五一前后住建部约谈了成都、太原等12个城市，主要集中在东北、中西部地区以及政策利好的海南。

约谈的原因无外乎，这些城市的楼市还不够稳。国是直通车《又见约谈，楼市调控释放新信号》中有详尽阐述。

响应国家号召，被约谈城市纷纷出台举措应对楼市过热问题。

成都由此将限购对象从自然人升级为家庭，西安对碧桂园等42家房企进行约谈，昆明、贵阳、长春则升级了限售政策。

5月份楼市调控的高潮出现在19日，住建部再次重申坚持房地产调控目标不动摇、力度不放松，并从住房发展规划、住房和土地供应、资金管控、市场监管、落实主体责任等方面做出了明确要求。

因城施策，各地根据自身情况进行了差别化调控。

丹东在朝韩利好楼市普涨情况下，出台限购政策；天津在人才引进的同时，严格执行各项调控政策；北京在限价房密集上市前，就限价房项目销售管理征求意见。

调控的目的只有一个，那就是稳定楼市。

市场热度

在政策密集出台的同时，5月楼市也出现了几个现象级事件。

成都7万人抢1千套房子，西安摇号出现大量关系户，杭州有人排队买房以致晕倒，深圳购房需先交500万诚意金。

在个例事件的背后，是房地产市场整体热度的上升。

中指院研究数据显示，楼市成交环比、同比齐升。5月监测的主要城市成交面积环比上升18.08%，八成城市环比上升，同比则上扬12.45%。

分城市看，一线城市成交面积环比上升33.91%，同比上扬4.18%；二线代表城市成交面积环比上升11.27%，同比增加 28.48%；三线代表城市环比上升 31.97%，同比下降 14.68%。

在市场成交热的背后，大中型房企收入颇丰。

业绩公告显示，前5个月碧桂园销售业绩破3000亿元折冠，万科、恒大两大龙头房企也分别达到了2390亿元和2541亿元。

克而瑞统计显示，TOP100房企前5个月总体销售规模达到了3.47万亿元，同比增长33.5%。

在融资渠道收紧和销售规模增长双重因素影响下，大中型房企补仓意愿强烈。

总体而言，政策宽松、市场较热的长三角、珠三角的三四线，及部分中西部的核心二线城市成为百强房企扩大土储的主要战场。

在人才引进、城市辐射利好下，这些城市的楼市也引来更多关注。

购房选择

面对调控与市场的双面性，人们最关心的是如何做出购房选择。

预判楼市如同看待股市，总有两种不同声音。

一种声音认为，楼市要涨，再不上车就“晚”了；一种声音认为，楼市求稳，要学会慢慢的“飞”。

面对两种声音，较真儿的人总喜欢论出个是非胜负，坦然的人更愿意踏实努力尽力而为。

回头看，刚需的人总要上车，被炒的房终会入市。

十九大报告已经明确“要加快建立多主体供应、多渠道保障，租购并举的住房制度”。

深圳正在落实。

日前《深圳市人民政府关于深化住房制度改革加快建立多主体供给多渠道保障租购并举的住房供应与保障体系的意见（征求意见稿）》被定义为深圳的“二次房改”。

文件最大的亮点是，从2018年起，新增居住用地中人才房、安居房、公租房用地比例不低于60%。坚持房子是用来住的，让人民“住有所居”。

易居研究院副院长杨红旭接受中新社国是直通车记者采访时认为，深圳“二次房改”方向与香港、新加坡模式有相同之处，未来房价高的、外来人口多的一二线城市政策性住房配比会增多。

值得注意的是，“住有所居”并不等于每个人拥有属于自己的、完全产权的房子。

制度上借鉴新加坡、香港，两地的房价也有一定参照意义。

至于怎么看房价，华远地产原董事长任志强说，想占房价跌便宜的人，都没有得逞。

责任编辑：张迪