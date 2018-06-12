人民日报谈改革：不能只顾单打独斗 各自为政

原标题：“岂可空张一目罗”（人民论坛）

《 人民日报 》（ 2018年06月12日 04 版）

汉代刘安《淮南子·说山训》中有一段话：“有鸟将来，张罗而待之，得鸟者，罗之一目也。今为一目之罗，则无时得鸟矣。”意思是，有只鸟即将飞过来，把网张开去捕捉，捕到鸟的只是一个网眼。现在用一个网眼去捕鸟，那就永远也捕不到。

“罗之一目”与“一目之罗”，虽然都是“一目”，却有根本区别。前者是局部置于整体之中，后者是局部脱离于整体之外。“得鸟”与“失鸟”的结果表明：局部在整体中才会发挥作用，否则就失去作用。正所谓“单丝不成线，独木不成林”，有些事物看似很重要，却不可孤立发挥作用。同样，有些事物看似不重要，但也不可或缺。像影视剧中的配角、运动员中的陪练、航天员中的“备份”，他们虽然没有成为聚光灯下的幸运儿，却成就了主角、主力和首选。由此可见，除“得鸟”的“一目”之外，其他“罗”中之“目”，都是有价值、有意义的。

唐代诗人周昙在《咏史诗》中写道：“定获英奇不在多，然须设网遍山河。禽虽一目罗中得，岂可空张一目罗？”无论是网罗人才还是干事创业，是“设网遍山河”还是“空张一目罗”，都反映了一种思维方式和工作方法，意味着能否谋全局、抓全面。廖俊波在任政和县委书记期间，用了短短4年就让这个贫困农业县从“省末位”跨入“省十佳”，正是因为他坚信“摆脱贫困，不可能‘毕其功于一役’”，在坚持抓好农业农村的基础上，致力于整体上的突破。实践中，攻克每一难关、战胜每一艰险，都会涉及多种因素，工作从来都是系统的，办法从来都不是单一的。全局筹划、全面发力，才会推动我国高质量发展快步向前。

毛泽东曾经指出：“没有全局在胸，是不会真的投下一着好棋子的。”干事创业、改革攻坚，关键是“全局在胸”。解决深层次问题、多方面矛盾，需要观照更大的“罗”、统揽更多的“目”。比如优化企业服务，不能片面依靠优惠政策，而是全面营造公平、有序、竞争的营商环境。又如，抓好审批服务，不只是减少窗口的问题，从转变政府职能入手全面推动服务理念、制度、作风等系列变革，才是治本之策。

牵一发而动全身的改革成效如何，根本在于能否多措并举、打好组合拳，能否齐抓共管、形成“一盘棋”。现实中，有的人“头痛医头，脚痛医脚”，只想单线突击、局部改善。有的人“烧自己的火，热自己的锅”，只顾单打独斗、各自为政。这样一来，所做的工作皆成了“一目罗”，好举措难推进，好政策难落地，造成改革“中梗阻”或“末梢堵塞”。

“不谋万世者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域。”全面深化改革再出发，时刻保持“岂可空张一目罗”的自警自省，既登高望远，又脚踏实地，将各项重大举措置于党和国家事业发展大局中谋定而后动，改革定能实现新突破、取得新成就。

责任编辑：霍宇昂