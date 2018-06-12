第三次辟谣来了 退役军人事务部新进展哪些是真？

原标题：叒辟谣，退役军人事务部新进展哪些是真？

撰文 | 李岩

全国两会后新组建的退役军人事务部，真可谓是“辟谣中诞生”的新部门。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）这样说并非贬义，反而正突出了军人的退役安置工作牵动着全社会的心。

事情是这样的，退役军人事务部宣布组建后，仅在今年4月，军方就针对社会上流传的相关传闻进行过两次辟谣。

而就在昨天（6月11日），第三次辟谣又来了。

辟谣！辟谣！辟谣！

按照时间顺序，先来看看这三个谣言与辟谣。

4月初，退役军人事务部还未挂牌，网上有传言称“政府将不再为军转干部分配工作，仅提供职业培训或中介服务”。就此，国防部官网登载消息辟谣称，计划分配和自主择业仍是妥善安置军队转业干部的重要方式。

4月18日，网上流传一封退役军人事务部部长孙绍骋写给 5700 万退役军人的信，内容主要谈了退役军人事务部接下来的工作重点，篇幅近 3500 字。但一天后，退役军人事务部便发布了官方辟谣：近日，网传我部孙绍骋部长在部全体会议上的讲话以及写给全国 5700 万退役军人的一封信，纯系编造的虚假信息，请广大网民和退役军人不信谣、不传谣。

6月11日，退役军人事务部就近日流传的“在退役军人事务部的支持和指导下，即将组建‘国家退役军人发展基金工作委员会’”相关传言进行官方辟谣：我部郑重声明，没有组建“国家退役军人发展基金工作委员会”，也未授权其他组织或个人组建相关机构。

“与时俱进”的谣言

分析上述三次谣言不难发现，这三次谣言可谓“与时俱进”，紧跟退役军人事务部披露的最新消息。

第一次谣言：

4月初，退役军人事务部还未挂牌，具体消息仍未披露，造谣者只能编造有关退役安置工作的“宏观性”谣言，并未涉及退役军人事务部的具体进展。

第二次谣言：

4月16日，孙绍骋作为首任部长出席了当天的退役军人事务部挂牌仪式。两天后，有关孙绍骋撰写公开信的谣言四起。

第三次谣言：

退役军人事务部挂牌近两个月，谣言称其将要组建“国家退役军人发展基金工作委员会”。

其实，故意造谣也好，主观臆测也罢，之所以能够流言四起，侧面印证了退役军人安置工作的重要性以及受关注度。不过，也不排除有些不法分子正要利用社会关切，造谣传谣以期达到个人的非法目的。政知君注意到，昨天的辟谣消息中，退役军人事务部同样提醒：“希望社会各界提高分辨能力，谨防上当受骗。”这种警示性表述，在此前两次辟谣中并未提及。

多个内设组曝光

从最新一次谣言中不难看出，社会关切集中在了退役军人事务系统的部门组建以及经费来源之上，即上述的“在退役军人事务部的支持和指导下组建”和“基金会”。

那么，既然已经明确是谣言，但社会关切的这两方面真实情况如何？

先来说部门组建方面。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，退役军人事务部的内设机构于近日曝光。有意思的是，区别于其他部委内设的“司”“局”，退役军人事务部里的叫“组”。

盘点可知，目前已经“亮相”的相关内设组以及负责人包括：

下设组 组长 政研组 马飞雄 优抚褒扬组 李桂广 政务组 王志明 军转安置组 王志明 人事（党务）组 陆振兴（副）

其中，一人兼任多职的情况很普遍。除了王志明同时担任政务组、军转安置组组长外，陆振兴同时也是政务组、军转安置组的副组长。另外，军转安置组还有另一位副组长是王佳平。

地方组建新部门探索“全覆盖”

除了退役军人事务部内设部门外，地方与中央衔接的部门似乎也有了建设方向。

退役军人事务部挂牌满月的时候，正副两位部长分别出京展开调研：部长孙绍骋赴河北、副部长钱锋赴天津。

有意思的是，政知君注意到，河北与天津在退役军人相关工作中有一个共同的优点：实现“全覆盖”。

先来看河北。

河北省在今年初率先成立了退役军人管理服务中心，该中心是我国首个省级相关机构。河北省委书记王东峰在揭牌当天明确提出，河北省各地要以省退役军人管理服务中心为借鉴，迅速建立健全退役军人管理服务机构，构建“两站三中心”管理服务体系，打造信息化服务网络。而所谓的“两站三中心”，即建设省、市、县、乡、村5级全覆盖式的退役军人管理服务网络。

与河北类似，去年，天津出台了《军队退役人员安置服务和保障工作20条举措》。其中明确，全市建立区、街（乡、镇）、社区三级军队退役人员服务联络点，实现退役军人服务全覆盖。

对此，军事评论员岳刚告诉政知见，退役军人管理服务中心作为具体服务和执行办事机构，解决了过去“上下一般粗”的弊端。

“这可以看作地方为解决中国退役军人管理保障力量分散的一次有效尝试，和国务院成立退役军人事务部的思路是一样的。”华南师范大学政府改革与法制建设研究院院长薛刚凌接受《南方周末》采访时说。

国库集中支付管理

最后，来看看最为敏感的“钱”的问题。

既然谣言中所谓的“基金会”并不存在，那么新组建的部门所用经费从何而来？

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，财政部4月发文称积极保障退役军人事务部机构改革顺利进行：

为确保新组建机构顺利投入运行，财政部于4月2日发文明确退役军人事务部作为中央财政一级预算单位实施国库集中支付管理，积极指导部门办理开设零余额账户、预留印鉴等手续，同时第一时间下达退役军人事务部开办经费预算，有力保障了新成立部门筹备期间必要的财务支出。

下一步，财政部将密切关注退役军人事务部国库集中支付运行状况，积极研究解决财政财务管理面临的新情况新问题。

资料 | 中国军网 财政部官网 澎湃 北京青年报 《南方周末》

责任编辑：吴金明