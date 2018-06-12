原标题：国民党新竹县长提名 吴敦义：不排除13日通过

中新网6月12日电 据台湾“中央社”报道，国民党主席吴敦义11日表示，13日国民党中常会是否通过新竹县长提名，要看这两天协商状况是否有一致看法，不排除13日通过；是否征召新竹县副县长杨文科，他说，还不知道。

国民党中常会5月30日通过中常委姚江临等人提案，撤销原先新竹县长选举以全民调决定人选的决议，新竹县长提名采全民调、征召、开放参选都是可能选项。

吴敦义当天下午出席第5届两岸经济论坛，会后被问到13日中常会是否通过征召杨文科参选新竹县长时说，“现在我还不知道”，还要经过两个程序，一个是党中央提名协调小组会再到新竹县和议会、党部、县政府、乡镇市长、乡镇市民代表会等交换意见，做绵密沟通与协调，找出最有机会胜选的人。

吴敦义说，13日是否会通过，就要看这两天协商状况是否有一致看法；若地方看法一致，第2关还要经过党中央提名审核小组，再送中常会。

媒体追问，地方协调是否顺利，吴敦义说，“过去那段时间很OK”，几乎有一致意见。

是否采征召方式，吴敦义说他不晓得，要看地方意志是否一致。

国民党内共有“立委”林为洲、新竹县副县长杨文科、新竹县副议长陈见贤、湖口乡长林志华与竹东镇长徐兆璋等5人，表态争取新竹县长提名。

年底台湾县市长选举，国民党目前仅剩下新竹县尚未完成提名。

责任编辑：张玉