媒体：三个孩子折叠人生的背后 是亟待扩大的中产

原标题：三个孩子折叠人生的背后，是亟待扩大的中产 |新京报快评

▲《出·路》中的三个孩子马百娟、徐佳、袁晗寒

据新京报报道，纪录片导演郑琼在2009年到2015年的六年间，用镜头记录了三种截然不同的人生，分别代表了城市少女、农村女孩和小镇青年。纪录片《出·路》展示了三个人在镜头下成长、寻找各自人生出口的故事。

最开始记录他们生活轨迹的时候，北京学生袁晗寒从央美附中退学，在南锣鼓巷开咖啡厅，同时准备申请国外的艺术学校。

湖北咸宁的小镇青年徐佳埋头书海，带着去世父亲的遗愿，备战第三次高考。

甘肃会宁山区小女孩马百娟，在只有五个学生、两个老师的学校里读小学二年级，憧憬考大学，走出大山。下课后，她去喂猪，牵着毛驴去收糜谷。

6年后，袁晗寒实现梦想，在德国街头和朋友参观歌德和席勒的雕塑；徐佳在武汉找到工作，结婚生子；马百娟几年前已经辍学，之后嫁给了表哥，在她哥哥当年工作的陶瓷厂上班。

纪录片导演郑琼的人生更像徐佳，但她没有考上大学，而是自己在社会上摸索出了出路。对于徐佳本人来说，是否考上大学也并非人生的唯一路径。

但这三个故事的选择最触动人的地方，不是证明了人生的道路有很多选择，而是更多的人缺乏选择。

▲纪录片《出·路》

如果社会无法提供发展机会均等的制度，最终的结局只能是少部分人如袁晗寒一样可以自由选择自己的人生，一部分人如徐佳一样有希望得到比较幸福但并不稳定的生活，而更多的人如马百娟，难以走出阶层的束缚，只能在命运的轮回中重复同样的命运。

在当下的现实中，尤其是马百娟这样命运的人群，他们向往美好的生活，付出很多努力，但结局又会如何呢。

即便是徐佳，虽然通过自己的努力，成为中等收入群体。但他背负着整个家族的负担，一旦遇到教育压力或者医疗变故，他的生活很有可能出现快速下滑。这也是数量尚不庞大的中产，始终充满着各种焦虑的原因。

清华大学李强教授认为，当前中国的社会结构，无论是“倒丁字型”还是“土字型”，都是底层占比较大。处于底层的人群，由于缺乏足够的社会资源，缺乏教育的机会和社会保障体系，找不到改变生活的通道和空间。

“而如果底层不断提升，最终变成橄榄型社会，中国现代化转型就完成了。”所谓橄榄型社会，是指社会阶层结构中极富极贫的很少，中间阶层却相当庞大。在这个社会中，每个成员都能看到拾级而上的希望。

习近平总书记此前在中央财经领导小组第十三次会议强调，“扩大中等收入群体，关系全面建成小康社会目标的实现”。扩大中等收入群体，意味着社会结构向橄榄型社会过渡，让更多社会底部人群有机会上升，也意味着整个社会贫富分化程度缩小。

而中等收入人群的发展，在于徐佳们和马百娟们能否进入被扩大的范围，并能稳定发展，这就取决于教育的发展、收入分配调整、现代社会福利制度的建设、社会保障体制的健全。

社会结构的演变无法一蹴而就，但未来的《出·路》，终将是逐步健全的公平发展机会保障下，每一个徐佳们和马百娟们，都能变成中等收入群体，进入小康社会。

责任编辑：吴金明