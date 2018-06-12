中纪委机关报：少数干部以刷存在感代替为民服务

原标题：中纪委机关报：少数干部责任感缺乏，以刷存在感代替为民服务

先有担当，后有名声。有了事业心责任感，什么样的政绩都能创造出来；有了让老百姓颂扬的政声，就是为官者最好的存在感。真正优秀的党员干部，从来不屑于刷存在感，总是选择用责任和担当证明为官的价值、党员的意义、人生的旨归。

近日，某地一领导到基层调研时，批评了一些干部身上存在的官本位意识太强、服务意识不足等问题，为群众办事还要耍官威、刷存在感。这一针见血地指出了少数党员干部身上存在的弊病，那就是责任感缺乏，以刷存在感代替真心实意为民服务、为民造福。

人的本性中，总希望做点什么来证明自己的存在价值。那些事业心强责任感强的党员干部，自觉挑起了对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为民造福的政治担当，努力争当新时代的见证者、开创者、建设者，一言一行、一举一动都始终围绕如何做出实绩，造福于民。相反，那些不愿担当、不愿负责的党员干部，生怕干事太多出差错，总是“捂着乌纱帽为己做官”，想方设法靠刷存在感来证明自己的“担当作为”。

随着全面从严治党深入推进，很多党员干部都能做到敬业乐业，事业心责任感都很强。但也有少数党员干部懒政怠政，搞“为官不为”那一套，“只要不出事，宁可不干事”。这些人为了乌纱帽不愿意做实事，却坚决不承认，用刷存在感来极力包装自己。有的用表态代替表率，上级部署一项工作，马上开会发文，强调再强调，气势很浩大，但只是雷声大雨点小，雨过地皮湿；有的用痕迹代替政绩，对于应该抓的工作，计划很周密，资料很精美，会议有记录，推进有照片，但只是停留在文字和图表上，很难见到落实的效果；还有的用去过代替办过，遇到棘手事情，他们也去现场，承诺得也很好，但只听呼声不见回应，很难有问题的彻底解决。诸如此类的刷存在感，彰显不出任何存在价值，只是对“为官不为”的深度美化。这样的行为，与党员干部的身份格格不入，与新时代应有的新担当新作为严重不符。

不怕无策，就怕无心。先有担当，后有名声。有了事业心责任感，什么样的政绩都能创造出来；有了让老百姓颂扬的政声，就是为官者最好的存在感。真正优秀的党员干部，从来不屑于刷存在感，总是选择用责任和担当证明为官的价值、党员的意义、人生的旨归。

杨善洲，在任时一心为民、勤奋敬业。退休后，22年绿化荒山数万亩，创造资产3个多亿，无偿捐给家乡人民。他捧着一颗心来，不带半根草去，大亮山的无边林海、绿色财富是他永不磨灭的存在。当官到底该怎样干事？杨善洲的话给出最好答案：“老老实实做人，踏踏实实做事。我不图名，不图利，图的是老百姓说没白给我公粮吃。”

责任感是干事之基、成事之要。谁心中有民，把党的事业放在心中，谁就能留在群众心中、留在浩浩青史里。当前，我们党正在全力进行防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的三大攻坚战。以脱贫攻坚战为例，在这一领域也有少数党员干部不愿躬身扶贫，只刷存在感，照片一拍、档案一建、图表一列，就算完成任务。事实上，真正的扶贫，不看存在感，而看是否脱鞋下田，是否真正走进村庄“看房、看粮、看有无读书郎、看主要劳力强不强、看有无病人卧在床”。只有真心帮助群众、服务群众，所干之事才能得到百姓认可，经得起历史和实践检验。

劝君不用镌顽石，路上行人口似碑。刷存在感永远刷不出存在价值，留下为民政绩才是真实的存在。今天，人们看到兰考泡桐，就会想起焦裕禄；看到东山木麻黄，就会想起谷文昌；看到太行果树，就会想起李保国；看到东北大梨树，就会想起毛丰美……那是因为他们有肝胆、具担当、能负重，留下了泽被后世的德业功业，这才是党员干部应追求的为官境界和人生价值。

来源：中国纪检监察报

责任编辑：张义凌