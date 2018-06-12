赵泽良已任中央网信办总工程师

原标题：中央网信办网络安全协调局局长赵泽良已任中央网信办总工程师

赵泽良

官方近日低调披露了中央网信办人事调整信息。

据水利部官网6月11日消息，6月4日—5日，2018年水利网信工作会议在京召开，贯彻落实全国网络安全和信息化工作会议精神，安排部署水利网信工作。水利部党组书记、部长鄂竟平出席会议并讲话，水利部副部长叶建春主持会议并作总结讲话，中央网信办总工程师赵泽良作辅导报告。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）注意到，这是中央网信办网络安全协调局局长赵泽良首次以中央网信办总工程师身份公开亮相。

此前，4月27日，赵泽良仍以中央网信办网络安全协调局局长身份出席了在浙江杭州国际博览中心举行的2018西湖论剑·网络安全大会。

责任编辑：张申