原标题：伊万卡一句中国谚语，累坏中国网友

文 观察者网 童黎

昨（11日）晚，美国“第一千金”伊万卡在网上说了句“中国谚语”，这可把翻译的中国网友累坏了，“好狗不挡道”、“河曲智叟笑而止之曰”等金句频出。中外网友都好奇：这句中国谚语到底哪儿来的？

北京时间11日晚9时许，伊万卡•特朗普在社交媒体上称，“中国有句谚语——那些说某件事做不成的人，就别去妨碍正在做那件事的人了。”

伊万卡引用的“谚语”含义大致如此。那对应的到底是哪句中国谚语呢？答题的网友们真的很优秀！

先看一批“优胜”答案。“吃不到葡萄说葡萄酸”、“成大事者，不与众谋”、“空谈误国，实干兴邦”、“好狗不挡道”、“燕雀安知鸿鹄之志哉”、“夏虫不可语冰”等一大波翻译都获得了众多网友点赞。

“听蝲蝲蛄（注：害虫）叫，就不种庄稼啦？”这句也很接地气，还含有回讽的意味。

一些网友已经开始改编谚语：“没那金刚钻，别挡着瓷器活。”

“河曲智叟笑而止之曰”真的是意味深长。

这句话出自《愚公移山》。愚公决心挖平大山，河湾上的智叟却讥笑愚公，阻止他干这件事，说：“你简直太愚蠢了！就凭你残余的岁月、剩下的力气连山上的一棵草都动不了，又能把泥土石头怎么样呢？”

愚公回复：“你才顽固得不开窍，即使我死了，但子子孙孙无穷无尽，可高山却不会增高加大，还怕挖不平吗？”

除此以外，得到最多点赞的竟是一句“中式英语”：“U can u up，no can no XX（你行你上，不行别说话）。”

不过，有的朋友已经放弃答题了：“不能因为某句话上面配了个鬼画符的‘中国字’，就觉得那是句中国谚语。——鲁迅”

但鲁迅先生的确说过：“决不能以我之必无的证明，来折服了他之所谓可有。”

至于伊万卡究竟是在哪儿知道的这句“中国谚语”，网友猜测，约莫是在“panda express（熊猫快餐）的幸运饼干里看的”。

据了解，熊猫快餐是美国最大的中式快餐连锁餐厅，顾客会免费获赠一块幸运饼干。

这场声势浩大的“答题游戏”也引起了美媒的注意。美国石英财经网称，伊万卡发的这句话或许与“特金会”有关，但没有中国人知道这句“中国谚语”，中国人正在努力弄清楚它究竟从何而来。

据报道，2015年，“Quote Investigator（引言调查者）”网站曾研究认为，这句话是由20世纪芝加哥期刊上的一段评论演变而来。美国作家阿尔伯特·哈伯德曾以“某人说过”，引用过这句话的类似版本，甚至因此被后来的人误当成了这句话的作者。直到1962年，这句话直接成了中国的孔子所说。美媒认为，这或许可以解释为什么伊万卡认为这是一句中国谚语。

《国会山报》则称，因在“特金会”前发布“假中国谚语”，伊万卡受到了网友嘲笑。

此前，伊万卡晒出的一张与2岁儿子合影曾遭众多网友批评，她当时也引用了古罗马帝国皇帝马可·奥勒留的名言作为回应。不过这次，一些国外网友似乎已经认定，“第一千金”发了句“假中国谚语”。

截至观察者网发稿，这句话仍在伊万卡的推特账号上置顶。数小时前，她就已经在该社交媒体上更新了“特金会”现场照。

不过话说回来，中国网友的翻译得给个满分，你说啥“谚语”都能给你圆回来！

责任编辑：余鹏飞