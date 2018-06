原标题:伊万卡一句中国谚语,累坏中国网友

文 观察者网 童黎

昨(11日)晚,美国“第一千金”伊万卡在网上说了句“中国谚语”,这可把翻译的中国网友累坏了,“好狗不挡道”、“河曲智叟笑而止之曰”等金句频出。中外网友都好奇:这句中国谚语到底哪儿来的?

北京时间11日晚9时许,伊万卡•特朗普在社交媒体上称,“中国有句谚语——那些说某件事做不成的人,就别去妨碍正在做那件事的人了。”

伊万卡引用的“谚语”含义大致如此。那对应的到底是哪句中国谚语呢?答题的网友们真的很优秀!

先看一批“优胜”答案。“吃不到葡萄说葡萄酸”、“成大事者,不与众谋”、“空谈误国,实干兴邦”、“好狗不挡道”、“燕雀安知鸿鹄之志哉”、“夏虫不可语冰”等一大波翻译都获得了众多网友点赞。

“听蝲蝲蛄(注:害虫)叫,就不种庄稼啦?”这句也很接地气,还含有回讽的意味。

一些网友已经开始改编谚语:“没那金刚钻,别挡着瓷器活。”

“河曲智叟笑而止之曰”真的是意味深长。

这句话出自《愚公移山》。愚公决心挖平大山,河湾上的智叟却讥笑愚公,阻止他干这件事,说:“你简直太愚蠢了!就凭你残余的岁月、剩下的力气连山上的一棵草都动不了,又能把泥土石头怎么样呢?”

愚公回复:“你才顽固得不开窍,即使我死了,但子子孙孙无穷无尽,可高山却不会增高加大,还怕挖不平吗?”

除此以外,得到最多点赞的竟是一句“中式英语”:“U can u up,no can no XX(你行你上,不行别说话)。”

不过,有的朋友已经放弃答题了:“不能因为某句话上面配了个鬼画符的‘中国字’,就觉得那是句中国谚语。——鲁迅”

但鲁迅先生的确说过:“决不能以我之必无的证明,来折服了他之所谓可有。”

至于伊万卡究竟是在哪儿知道的这句“中国谚语”,网友猜测,约莫是在“panda express(熊猫快餐)的幸运饼干里看的”。

据了解,熊猫快餐是美国最大的中式快餐连锁餐厅,顾客会免费获赠一块幸运饼干。

这场声势浩大的“答题游戏”也引起了美媒的注意。美国石英财经网称,伊万卡发的这句话或许与“特金会”有关,但没有中国人知道这句“中国谚语”,中国人正在努力弄清楚它究竟从何而来。

据报道,2015年,“Quote Investigator(引言调查者)”网站曾研究认为,这句话是由20世纪芝加哥期刊上的一段评论演变而来。美国作家阿尔伯特·哈伯德曾以“某人说过”,引用过这句话的类似版本,甚至因此被后来的人误当成了这句话的作者。直到1962年,这句话直接成了中国的孔子所说。美媒认为,这或许可以解释为什么伊万卡认为这是一句中国谚语。

《国会山报》则称,因在“特金会”前发布“假中国谚语”,伊万卡受到了网友嘲笑。

此前,伊万卡晒出的一张与2岁儿子合影曾遭众多网友批评,她当时也引用了古罗马帝国皇帝马可·奥勒留的名言作为回应。不过这次,一些国外网友似乎已经认定,“第一千金”发了句“假中国谚语”。

截至观察者网发稿,这句话仍在伊万卡的推特账号上置顶。数小时前,她就已经在该社交媒体上更新了“特金会”现场照。

不过话说回来,中国网友的翻译得给个满分,你说啥“谚语”都能给你圆回来!

责任编辑:余鹏飞