中通建原总经理李瑞因表现好再获减刑 年底可出狱

原标题：中通建原总经理李瑞再获减刑年底可出狱，曾因受贿被判10年

法制晚报讯 因犯受贿罪，中国通信建设集团原总经理李瑞于2012年被判有期徒刑10年。6月11日记者获悉，因表现良好，（北京）市一中院裁定对其减去有期徒刑七个月，此前其曾被减刑十个月。据此，李瑞将于今年12月出狱。

曾享受局级待遇

因受贿获刑10年

现年60岁的李瑞，案发前是中国通信建设集团法定代表人、总经理、党组副书记，享受局级待遇。

法院审理查明，李瑞于2000年至2008年间，先后收受董跃进给予的13万余元款物，其中包括人民币10万元、3000美元及一套高尔夫球杆和一部苹果牌手机。 2012年1月20日，市二中院以受贿罪，判处李瑞有期徒刑10年，李瑞上诉后被法院驳回，其开始在监狱服刑。

多次获得表扬奖励

减刑后年底可出狱

2016年9月17日，市一中院对李瑞减去有期徒刑十个月。

2018年5月22日，李瑞所在的北京市监狱提出对其减刑的建议。监狱认为，李瑞在服刑改造期间积极改造，三次获得监狱改造积极分子奖励，两次获得表扬奖励。遂提出减刑建议。

市一中院审理认为，李瑞在服刑改造期间，确有悔改的表现，可以减刑。但是，罪犯李瑞属于职务犯罪罪犯，对其减刑幅度应从严掌握。

北京市监狱的减刑建议、北京市团河地区人民检察院的出庭意见，法院予以采纳。

2018年5月31日，市一中院裁定，对李瑞减去有期徒刑七个月，减刑后，李瑞的刑期自2010年5月19日起至2018年12月18日止。

回放

裸官落马引出老总受贿

将李瑞拉下马的是他的下属——曾是中国通信建设集团有限公司的总经理助理董跃进。与李瑞同龄的董跃进妻儿早年已移居美国，是名副其实的“裸官”。董跃进去新疆出差时曾因嫖娼被抓，但在李瑞的关照下，还是得以提拔。

董跃进曾供述， 1994年李瑞任中国通信建设北京工程局局长时，将他调到北京当工程局副局长。1998年，李瑞调到中通建公司后，又把他调到中通建公司任进出口贸易部总经理。自己给李瑞财物是知恩图报。董跃进说，他一般都在李瑞的办公室给他钱，李瑞会客气一下，说句“干吗呀”，然后收下。

平时在工作中，李瑞对董跃进也是大放权。按照该公司规定，超过500万元的划款必须由公司副总经理签字，但李瑞直接授权董跃进可以在中通建公司开户行行使应由总经理行使的相关权力。最终，作为总经理助理的董跃进能够跳过分管的副总经理调动大笔资金，实际拥有了对外合同付款的决定权。

2006年，董跃进被几个骗子盯上。看到中通建的信用证开得这么容易，对方合谋以虚假的发货单套取中通建公司的信用证资金，诈骗中通建集团信用证资金2.5亿余元。董跃进则先后接受他们的贿赂款91万元以及他人提供的性贿赂，并和“小姐”一起吸食冰毒。

董跃进擅自决定代开信用证，在半年多的时间里，致中通建公司5.8亿余元公款被划走，案发时尚有1300余万元未归还。此案是本市司法机关办理的最大一起挪用公款案。董跃进落网后即交代了其向李瑞行贿的事实。

来源：法制晚报

责任编辑：张申