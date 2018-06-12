重庆下发通知：严禁违规操办和参加升学宴谢师宴

原标题：重庆下发通知：严禁违规操办和参加升学宴、谢师宴

中共重庆市纪委 重庆市监察委员会关于严禁违规操办和参加“升学宴”“谢师宴”的通知

各区县（自治县）纪委、监委，市纪委监委各派驻（出）机构，大型企业和高等院校纪委：

时值2018年度中考、高考招录期间，为深入贯彻落实中央八项规定精神，狠刹违规大操大办等不正之风，现就有关事宜通知如下。

一、落实主体责任。

各级党委（党组）要自觉对标对表十九大全面从严治党的新要求，切实承担起管党治党政治责任，发扬钉钉子精神，一锤接着一锤敲，一个节点一个节点坚守，加强对党员干部教育管理监督，使铁的纪律转化为党员干部的日常习惯和自觉遵循，坚决防止违规操办和参加“升学宴”“谢师宴”等问题。要特别加强对今年有子女毕业升学的党员干部或公职人员的教育提醒，督促其主动报告子女参加中考、高考有关情况，并逐级上报区县纪委监委、市纪委监委各派驻（出）机构备案。

二、严明纪律要求。

全市各级党员干部和公职人员特别是各级党员领导干部要把落实中央八项规定精神和市委实施意见作为严肃政治任务抓紧抓实，严格遵守廉洁自律各项规定。严禁违规操办或参加各种名目的“升学宴”“谢师宴”；严禁借子女升学之机违规宴请管理服务对象或其他可能影响公正履行职务的人员；严禁借子女升学之机违规收受礼品、礼金；严禁用公款报销或者由管理服务对象支付“升学宴”“谢师宴”费用、子女学习等费用；严禁用公车送子女入学等。

三、加强监督执纪。

各级纪检监察机关要提高政治站位，以问题为导向，强化监督执纪问责，通过专项检查、随机抽查、明察暗访等多种方式，加大对违规操办“升学宴”“谢师宴”等问题的监督检查力度，对顶风违纪违规的行为发现一起查处一起，绝不姑息。要畅通信访监督渠道，向社会公开举报网址和电话，强化问题线索收集处置。市纪委监委将对各区县、市级部门开展监督检查的情况进行再督查。

四、严格实施问责。

各级纪检监察机关要对主体责任落实不到位、贯彻落实中央八项规定精神不力、工作流于形式的党委（党组）以及监督责任落实不到位、能发现的问题没有发现、发现问题不报告不处置或处置不到位的纪检监察机关严肃问责，让失责必问、问责必严成为常态。对典型问题点名道姓通报曝光，持续释放执纪必严的强烈信号。

欢迎社会各界举报违纪违规行为。

举报网址：http://chongqing.12388.gov.cn：8888

举报电话：12388 63897391

中共重庆市纪委

重庆市监察委员会

2018年6月6日

来源：“风正巴渝”微信公众号

责任编辑：张申