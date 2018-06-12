港媒：对华摇摆的澳大利亚听听这个“良心建议”

原标题：声音 | 外媒：对华摇摆的澳大利亚听听这个“良心建议”

香港《南华早报》网站6月11日刊文称，澳大利亚前外长鲍勃·卡尔是中国在澳大利亚最好的朋友之一，他现在出任澳大利亚-中国关系研究院院长。每年，卡尔都会率领一个记者代表团访问中国。

文章称，很少有国家像澳大利亚那样在对华贸易中获得巨大好处。然而在试图平衡与中国的经济关系以及与美国的安全关系时，澳大利亚发现自己日益陷入了矛盾。

▲鲍勃·卡尔

文章认为，这在一些“反华”言论中有所体现——包括澳大利亚总理马尔科姆·特恩布尔和外长朱莉·毕晓普发表的一些言论惹恼了北京。

文章称，此后，他们试图平息事态。但特恩布尔承认，拟议中对外国干涉澳大利亚政务采取立法行动的计划让两国的紧张关系进一步加剧。

▲特恩布尔

文章称，毕晓普呼吁各方保持冷静，这是对的。

文章认为，不应该让双边分歧失控。用中国国务委员兼外交部长王毅的话来说，澳大利亚应该“摘下有色眼镜”，用更积极的态度看待中国崛起。

文章称，这可能需要作出艰难的地缘政治调整。与此同时，澳大利亚不妨回归基于国家利益的务实方式，中澳双方可以搁置分歧，就双方能够达成共识的问题进行合作，比如捍卫自由贸易。

文章称，正如卡尔所说的，在成为美国的盟友和中国的伙伴问题上，外交仍然是关键，各方需要进行坦诚的交流来解决冲突。

▲当地时间2018年5月21日，国务委员兼外交部长王毅在布宜诺斯艾利斯出席二十国集团外长会期间应约会见澳大利亚外长毕晓普。

责任编辑：张建利