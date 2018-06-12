广东省委台办原副巡视员王克被查(简历)

原标题：广东省委台湾工作办公室原副巡视员王克接受纪律审查和监察调查
据广东省纪委监委消息：广东省委台湾工作办公室原副巡视员王克涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
王克简历
王克，男，汉族，1956年3月出生，广东湛江人，中共党员，大学本科学历。
1973年8月任湛江市城市建筑公司职工
1975年3月任湛江地区运河管理局知青农场场长
1977年12月任湛江地区水电局职工
1978年10月在中山大学哲学系哲学专业学习
1982年8月任省公安厅九处科员
1990年10月任省委台办经济处科员
1992年2月任省委台办经济处副主任科员
1994年7月任省委台办经济处主任科员
2000年2月任省委台办联络处副处长
2004年12月任省委台办联络处调研员
2008年6月任省委台办联络处处长
2015年10月任省委台办副巡视员
2016年4月退休
（广东省纪委监委）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 官员被曝与女歌手等“载歌载舞”
- 【 军事 】 中国为何重返后卡扎菲时代的利比亚
- 【 财经 】 霍尔果斯开查：范冰冰公司无实体办公
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 《创造101》未修音“车祸现场”曝光
- 【 科技 】 中国流量费有多高？是印度14倍
- 【 教育 】 高考理综争议单选题选A或B均给6分
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有