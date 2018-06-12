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广东省委台办原副巡视员王克被查(简历)

广东省委台办原副巡视员王克被查(简历)
2018年06月12日 17:06 中央纪委国家监委
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　　原标题：广东省委台湾工作办公室原副巡视员王克接受纪律审查和监察调查

　　据广东省纪委监委消息：广东省委台湾工作办公室原副巡视员王克涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

　　王克简历

　　王克，男，汉族，1956年3月出生，广东湛江人，中共党员，大学本科学历。

　　1973年8月任湛江市城市建筑公司职工

　　1975年3月任湛江地区运河管理局知青农场场长

　　1977年12月任湛江地区水电局职工

　　1978年10月在中山大学哲学系哲学专业学习

　　1982年8月任省公安厅九处科员

　　1990年10月任省委台办经济处科员

　　1992年2月任省委台办经济处副主任科员

　　1994年7月任省委台办经济处主任科员

　　2000年2月任省委台办联络处副处长

　　2004年12月任省委台办联络处调研员

　　2008年6月任省委台办联络处处长

　　2015年10月任省委台办副巡视员

　　2016年4月退休

　　（广东省纪委监委）

责任编辑：张建利

王克省委台办
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