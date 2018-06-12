这个官受贿超2亿 周永康孙政才都没他涉案金额多

原标题：周永康孙政才都没他涉案金额多

6月12日，天津市第二中级人民法院一审公开开庭审理了河北省人大常委会原副主任杨崇勇受贿一案。

天津市人民检察院第二分院起诉指控：2008年至2016年，被告人杨崇勇利用担任中共河北省委常委、河北省人民政府副省长职务上的便利及职权和地位形成的便利条件，为有关单位和个人在企业项目建设、用地指标办理、公司设立审批等事项上提供帮助，直接或者通过特定关系人索取、非法收受他人给予的财物，共计折合人民币2.06亿余元。庭审中，公诉机关出示了相关证据，杨崇勇及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见，杨崇勇还进行了最后陈述，并当庭表示认罪、悔罪。人大代表、政协委员、新闻记者和各界群众近50人旁听了庭审。庭审结束后法庭宣布休庭，择期宣判。“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，与其他省部级“老虎”在多个岗位、长达十余年甚至二十余年的腐败历程不同，根据检方指控，杨崇勇受贿的时间，集中于单一岗位，即担任河北省委常委、副省长的8年多里。官方简历显示，杨崇勇是云南昆明人，1955年11月出生，从1971年参加工作算起，在云南学习、工作了三十余年，曾任云南省政府秘书长、玉溪市委书记，2000年起跻身云南省委常委，后任省委常委、玉溪市委书记，省委秘书长，昆明市委书记等职。2007年12月，他调任河北省委常委，次月任副省长；2015年12月卸任省委常委，2016年1月卸任副省长，在该岗位上，共计任职8年零两个月。

之后，他转任河北省人大常委会副主任，于2017年4月落马。此外，他还是十八届中央候补委员。

“政事儿News”注意到，虽然受贿的时长相对较短，但杨崇勇的受贿金额，高达2.06亿，超过了周永康的1.29亿和孙政才的1.7亿，在十八大后落马的省部级及以上官员中，位列第4。

在已宣判的落马省部级官员中，贪腐涉案最高的是天津市政协原副主席、市公安局原局长武长顺，其犯贪污、受贿、挪用公款等6宗罪，涉案超5亿元；其次为全国人大环境与资源保护委员会原副主任委员，云南省委原书记白恩培，涉案2.47亿；第三为广东政协原主席朱明国，涉案2.32亿。

以上3人均被判死缓，其中武长顺和白恩培终身监禁，不得减刑假释。

武长顺（资料图）

“政事儿News”注意到，十八大以来，杨崇勇在河北任职期间的多个老同事，先后被查。其中包括：河北省委原书记周本顺，河北省委原常委、组织部原部长梁滨，河北省委原常委、原秘书长景春华，河北省委原常委、政法委原书记张越，河北省人大常委会副主任张杰辉。

2017年4月11日，中纪委网站发布消息，杨崇勇涉嫌严重违纪，接受组织审查。7月4日，杨崇勇被“双开”。中纪委在通报中称，其严重违反政治纪律和政治规矩、组织纪律，办理假身份证件，并以此私自出境，长期向组织隐瞒本人的婚姻变化情况，对抗组织审查；违反廉洁纪律，收受礼金，长期借用私营企业主车辆、住房。利用职务上的便利为他人谋取利益并收受巨额财物。通报中称：杨崇勇身为中央候补委员，忘记入党初心，丧失理想信念，毫无宗旨意识，私欲极度膨胀，严重违反党的纪律，并涉嫌违法犯罪，性质十分恶劣、情节特别严重，损害党的事业，污染河北省的政治生态，应予严肃处理。今年4月，杨崇勇被检方提起公诉。“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，就在一个月前，今年5月13日，河北省委刚刚召开了全省领导干部政治性警示教育大会，河北省委书记王东峰强调，“要认真汲取周本顺、杨崇勇、张杰辉等重大违纪违法案件的深刻教训，从政治上思想上组织上作风上彻底肃清恶劣影响。”王东峰在大会上指出，周本顺、杨崇勇、张杰辉等严重违纪违法案件，性质非常严重，影响十分恶劣，教训极其深刻。他强调，要清醒认识周本顺、杨崇勇、张杰辉等严重违纪违法案件的危害性特别是政治危害性，深入剖析深层次根源特别是政治根源，全面肃清其恶劣影响特别是政治影响，切实筑牢拒腐防线特别是政治防线，坚决当好首都政治“护城河”。

责任编辑：余鹏飞