空前团结对付美国 加拿大好好给中国人上了一堂课

原标题：今天，就让加拿大好好给中国人上一堂课

今天，在大洋彼岸的加拿大，这个西方多党制政体的国家在一件事上竟达成了该国政治历史上极为少见的“空前统一”的共识。

这件事便是加拿大所有政党，都将支持他们的总理特鲁多去回击美国政府对加拿大发起的贸易战。

这个呼吁加拿大全国各党派团结起来一致对付美国的“动议”，是一位加拿大“新民主党”的议员发起的。

她说，“在我们与美国外交关系的这个特殊时刻，加拿大人需要看到国会所有党派是团结一心的”。

根据加拿大媒体的报道，这个目前已经获得加拿大国会一致通过的“动议”的主要内容很简单，就是让大家都来支持总理特鲁多代表的加拿大政府去反击美国即将对加拿大实施的从钢铁、能源产品到乳制品和汽车等一系列的关税制裁措施，并坚定地保护本国工业的利益，捍卫加拿大的[国家利益]。

同时，这份动议还呼吁加拿大政坛一致谴责美国政府对加拿大所不断抛出的一系列恶毒的攻击，比如昨天特朗普的贸易顾问纳瓦罗诅咒加拿大总理特鲁多“会下地狱”的言论。

但团结的不仅仅只是政界。加拿大的舆论早在特朗普宣布要制裁加拿大的第一天起，也一直在支持自己国家的政府去反击美国政府为了自己的利益就损害双边关系，侵害加拿大利益的行为。在加拿大相关媒体的报道下面，还时常出现成千上万条的加拿大网友的留言，表达着他们希望政府能捍卫国家利益，反击美国政府的心情。

加拿大人这一空前团结的举动，也令不少美国媒体对于特朗普政府即将令加拿大这个美国关系最紧密的盟友与邻居彻底翻脸的局面感到担忧与悲哀。众多美国网友，甚至一位美国驻加拿大的前大使，更是在网上向加拿大人表达了对自家总统“愚蠢”行为的不安之情。

图为一位美国驻加拿大前大使要求特朗普的那位诅咒加拿大总理“下地狱“的幕僚道歉

不过，在耿直哥看来，面对美国政府的持续挑衅，面对特朗普损害加拿大利益以及美加双边关系的做法，人家加拿大人的这种团结也是对我们中国人的一次“爱国主义教育”。

要知道，之前当特朗普政府对咱们中国威胁要发动贸易战的时候，我们网络上的舆论并不是向人家加拿大人这样完全支持自己的政府去捍卫自己国家利益的，而是有不少网络大V在对中国的反击冷嘲热讽，甚至要求中国直接对美国投降。

其中一些人因为对中国政府此前宣布的改革政策缺乏起码的认知，结果还抛出了诸如“感谢美国倒逼中国政府改革，美国是中国人民的大恩人和人类的灯塔”等言论。更有甚者竟宣称“美国政府恨的只是中国政府，爱的却是中国和中国人民”。

然而，这些人恐怕无法解释为什么特朗普如今却要对与美国关系一直非常好、意识形态也是美国的铁杆盟友、本国民生和福利更相当先进的加拿大动手。难道特朗普和美国政府也是因为要做“加拿大人的大恩人”？

好在，加拿大人起码清楚一些基本常识。所以他们不需要我们《环球时报》、《人民日报》等主流媒体去一遍遍地强调“是美国对我们开战，而我们并不想打贸易战”这种常识，省得我们网络上的那些大V把事情说成好像是我们在对美国发动“战争”似的……

他们也不需要他们的媒体给他们科普“特朗普是出于贸易保护主义”而对加拿大动手这另一个常识。因为他们都清楚特朗普的做法会损害的恰恰是加拿大老百姓自己的利益。

（图为某网络大V斥责中国用关税反击美国贸易战的做法。但他的这番言论连基本的常识都搞错了。另外，加拿大目前也准备用关税回击美国的关税）

更重要的是，即便在强大的美国面前，相对很弱小的加拿大能组织的反击十分有限，人家加拿大人也十分清楚面对美国的贸易霸权，至少得有骨气去抗争。而在中国网络上，某些 “网络学者”却反而在斥责反击美国的做法是“狭隘的民族主义”，并认为中国这个世界第二大经济体只有立刻投降才不会被美国击溃。

所以，耿直哥真心敬佩今天加拿大在面对美国时从政坛到舆论上的空前团结和骨气。也希望此事能给国人带来一些触动。

责任编辑：张迪