美朝缓和后将形成日韩等国对华包围态势?中方回应

原标题：2018年6月13日外交部发言人耿爽主持例行记者会

一、应国务院总理李克强邀请，尼泊尔总理卡·普·夏尔马·奥利将于6月19日至24日对中国进行正式访问。

中尼是世代友好的全面合作伙伴，两国关系始终保持良好发展势头。双方在涉及彼此核心利益问题上相互支持，各领域互利合作快速发展。此访是尼泊尔完成政治转型后，尼总理首次访华，为两国领导人在新形势下进一步规划和引领中尼关系发展提供了重要机遇。访华期间，习近平主席、李克强总理等中方领导人将同奥利总理会见、会谈。

中方期待以接待奥利总理访华为契机，深化中尼在“一带一路”框架下务实合作，加强政治、经贸、基础设施、灾后重建、人文等领域合作，推动两国关系迈上新的台阶。

二、应国务委员兼外交部长王毅邀请，土耳其共和国外交部长迈乌吕特·查武什奥卢将于6月14日至15日访华。

近年来，中土双边关系稳步发展。两国高层交往频繁，经贸合作不断深入，人文交流丰富多彩，在国际和地区问题上保持着密切沟通和协调。查武什奥卢外长访华期间，王毅国务委员兼外长将同其举行会谈，就双边关系、各领域合作及国际地区问题交换意见。中方愿同土方一道努力，推动中土战略合作关系取得更大发展。

问：中方已就美国务卿蓬佩奥6月14日访华对外发布消息。我们注意到，这将是蓬佩奥国务卿就职以来首次访华。请问访问将重点讨论哪些议题？中方对此访有何期待？

答：应王毅国务委员兼外交部长邀请，蓬佩奥国务卿将于6月14日访问中国，双方将就两国关系发展及共同关心的重要国际和地区问题交换意见，美方将向中方通报美朝领导人新加坡会晤的有关情况。

中美作为两个大国，保持两国关系健康稳定发展，不仅符合双方的共同利益，也符合世界利益，是国际社会的普遍期待。此访是近期中美之间一次重要高层交往。中方希望通过蓬佩奥国务卿这次访华，与美方增进了解、管控分歧、拓展合作，推动中美关系沿着正确轨道不断向前发展。

问：12日，朝美在新加坡举行领导人会晤并发表联合声明，声明承诺美向朝提供安全保障，朝致力于实现半岛无核化的坚定承诺。我们注意到国际社会普遍对此次会晤成果持积极态度，但也有评论认为朝鲜并未作出实质性让步，声明未明确具体措施和时间表，后续落实任重道远，实质意义有限。中方对此有何评论？

答：关于朝美领导人会晤，昨天下午中国外交部已经发表了声明。

我愿在此重申，朝美领导人会晤顺利举行并取得积极成果，是推动朝鲜半岛无核化和政治解决进程取得的重要进展。我们对朝美两国领导人作出的政治决断表示高度赞赏，对会晤取得的成果表示欢迎和支持，对有关各方为推动会晤取得成功所作努力予以积极评价。

好的开始是成功的一半。我们认为，朝美经历长期敌视和对立后，两国最高领导人能够坐在一起，进行平等对话，具有重大和积极的历史意义。此次朝美领导人会晤取得的成果，是向着实现半岛无核化、结束敌视与对立、谋求半岛持久和平与繁荣迈出的正确而重要的步伐。

朝鲜半岛问题有其复杂性和特殊性，解决起来难以一蹴而就，需要各方树立恒心，保持耐心，作出不懈努力。我们希望并支持朝美双方落实好两国领导人达成的共识，推进后续协商，进一步巩固和扩大成果，使政治解决半岛问题成为可持续、不可逆的进程。

中方作为半岛近邻和重要一方，愿同有关各方一道，继续致力于实现半岛无核化和建立半岛和平机制，为早日实现半岛的长治久安作出积极的努力和贡献。

问：朝鲜是否已经作出了足够努力使联合国安理会减轻对其制裁？此前有人说，朝鲜必须先实现完全、可核查的无核化，安理会才能改变其对朝制裁。中方对此有何评论？是否可以先在某种程度上减轻对朝制裁？还是说要等朝鲜实现完全无核化后才能改变有关制裁？

答：你昨天没来吧？昨天我已经回答了类似问题。你可以在外交部官网查询。

这里我只想再重申一点，中方一贯认为，制裁本身不是目的，各方应支持并配合当前外交对话和实现半岛无核化的努力，共同推动半岛政治解决进程。

追问：我昨天来了。（众笑）但我还是有些困惑。我理解你昨天的意思是，中方认为联合国安理会需要配合有关外交努力。这是否意味着在朝鲜实现全面无核化之前，联合国安理会就要改变对朝制裁？

答：我刚才说了，中方一贯认为，制裁本身不是目的。如果你仔细阅读安理会通过的有关涉朝决议，就会发现，决议内容其实主要涉及两方面：一方面对朝鲜采取了强制性措施，另一方面也呼吁各方通过政治外交手段解决半岛问题，维护半岛和平稳定。希望各方抓住当前半岛局势出现积极变化的契机，在推进半岛无核化进程和政治解决进程中继续迈出坚实步伐。

问：中方是否会建议联合国安理会减轻对朝制裁？

答：我刚才说了，各方都应支持并配合当前的外交对话和实现半岛无核化的努力，共同推动半岛政治解决进程。

追问：听起来中方会建议这么做？

答：我刚才说得很清楚了。

问：第一，蓬佩奥国务卿此次访华期间，除了将会见王毅国务委员兼外长外，还将与中方哪些官员见面？讨论议题除了涉及美朝领导人会晤外，是否会涉及中美关系，特别是中美经贸磋商后续问题？第二，有学者称，美朝关系缓和后，美国在东北亚的影响力会增强，形成日本、韩国等包围中国的态势，减弱中国在东北亚的影响力。中方对此有何评论？

答：关于第一个问题，蓬佩奥国务卿访华期间，双方将就中美关系发展及共同关心的重要国际和地区问题交换意见。我刚才也说了，他这次来将向中方通报美朝领导人新加坡会晤的有关情况。至于他此访的具体安排，据我了解，双方仍在就此保持着沟通。如果有这方面消息，中方将适时发布。

关于第二个问题，首先，朝美关系的改善是件好事。中方一直在呼吁朝美通过直接对话解决各自关切，逐步建立互信，实现关系正常化。昨天，朝美领导人会晤顺利举行并取得积极成果。这正是中方长期所期待和呼吁的，我们对此表示欢迎和支持。第二，所谓在东北亚的影响力问题，这并不是一个此消彼长的关系。中方同包括日本、韩国在内的有关各方一直就半岛问题和地区局势保持着密切沟通。我们的共同目标是，维护半岛和平稳定，实现东北亚地区的长治久安。

问：你昨天在记者会上提到，目前的形势发展证明中方提出的“双暂停”倡议得到了实现。美国总统特朗普在美朝领导人会晤后的记者会上也表示将停止美韩军演。因此有一些猜测认为，中方提前得到了朝方的通报。你对此怎么看？

答：我想大家应该看到，在朝美领导人新加坡会晤之前，半岛局势就已经出现了积极变化。朝鲜方面停止了核试验，美韩方面在军演问题上也作出了自我约束。这在事实上就实现了中方提出的“双暂停”倡议。

昨天特朗普总统在记者会上表示将停止美韩军演，我只能说，这再次证明中方的倡议合情合理、切实可行，不仅符合各方利益，也能解决各方最急迫的安全关切。中方在半岛问题上的主张完全站得住脚，终将得到各方支持。

至于中方是否事先得到什么通报，我想你清楚，中方就半岛问题一直同有关各方保持着密切沟通，这是毫无疑问的。

问：在朝美领导人新加坡会晤后，中朝是否举行了会谈？朝方是否向中方通报有关情况？

答：正如我刚才说的，围绕半岛问题，中方同包括朝鲜、美国在内的有关各方一直保持着密切沟通。当前半岛局势出现了积极势头，中方愿与有关各方一道，抓住当前契机，进一步加强沟通，共同推动半岛无核化进程和政治解决进程。

追问：朝鲜代表团成员是否有人在返朝途中经停北京？朝方现在是否仍然有人员在中国？

答：在这方面，我目前没有可以提供的消息。

追问：关于美方未来将停止美韩军演的决定，中方是通过昨天特朗普总统的记者会知道的？还是此前就得到了相关消息？

答：要求美韩停止军演是中方长期和一贯的立场。

会后有记者问及：据报道，近日马尔代夫前总统纳希德称，中方为马尔代夫设置债务陷阱，并利用债务作为规训马方的工具。中方在马承建的项目未招标、不透明。中方对此有何回应？

耿爽：这些说法完全是无稽之谈。中方已多次就针对中马合作的不实言论做出回应。我愿再次指出，长期以来，中马在相互尊重、平等相待的基础上，推进基础设施和民生项目合作，为促进马经济转型升级和改善人民生活发挥了积极作用。中马合作符合马发展需要和发展水平，从不附加任何政治条件，更谈不上设置什么债务陷阱。

责任编辑：桂强