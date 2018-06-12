原标题：晚节不保的省级高官，第二次出了事

撰文 | 孟亚旭

6月12日下午，中央纪委发布重磅，“吉林省人大常委会正厅级退休干部周化辰涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。”

这是周化辰第二次“出事”。

去年6月30日的《吉林新闻联播》中，曾披露过周化辰出事的消息，但当时并未引起外界广泛关注。这次出事，周化辰“终于”登上了中央纪委官网。

两任吉林市委书记先后落马

周化辰系河北人，1952年6月出生，1972年9月，他成了吉林省敦化市翰章公社知青，自此便一直待在东北。

1973年2月，他成了敦化市翰章公社新乡小学的教员，之后进入新乡村委会，而后入乡政府，成了乡长。

1986年1月，周化辰进入敦化市直机关，先后担任工业局副局长、乡镇企业局局长等职。1990年他成为敦化市副市长，五年之后晋升市长，两年之后再晋升，成为市委书记。

之后，在经过吉林省政府副秘书长、白山市市长等岗位历练后，周化辰在2008年出任吉林市委书记。

政知道（微信ID：upolitics）注意到，周化辰来吉林市，是接了徐建一的班。

当时，徐建一从吉林市委书记的任上转赴一汽集团任职。2015年3月，已经担任一汽“一把手”的徐建一落马被查，最终获刑11年半。

经审理查明，徐建一“犯事”的岗位，也包括在吉林市任职的这一段：

徐建一利用担任一汽集团副总经理、吉林省委常委、吉林市委书记、一汽集团总经理、党委书记、董事长等职务上的便利，为长春市顺航运输有限公司法定代表人张强等在企业经营、职务调整晋升等事项上提供帮助，直接或者间接非法收受他人给予的财物共计折合人民币1218。 974万元。

两次出事的省级高官

作为落马官员，周化辰比较特殊，他的首次出事，是媒体首先披露出来的。

去年6月30日的《吉林新闻联播》中，曾披露过周化辰出事的消息。那是在省级党员领导干部集体参观党风廉政建设展的报道中，提到“腐败分子反面案例触目惊心，特别是王珉、谷春立、周化辰等严重违法违纪案件”。

但当时并未引起媒体注意。

去年7月11日的《吉林日报》头版曾刊登了关于吉林省委常委班子召开巡视“回头看”专题民主生活会的新闻。那场会由省委书记巴音朝鲁主持，中央第二巡视组、中央纪委、中央组织部有关同志到场指导。

那场会议强调，“深刻吸取周永康、苏荣、王珉等严重违纪违法案件教训，坚决肃清其流毒，深入开展以谷春立、周化辰等严重违法违纪案件为反面典型的警示教育，确保全省党员干部在大是大非问题上头脑清醒、立场坚定。”

这则新闻引起诸多媒体转发。

结合今天中央纪委的消息，我们不难看出，在媒体披露周化辰出事的消息前三个月（2017年3月），他就因为严重违纪按正厅级确定退休待遇。

当时他已经退休1年，2011年2月，时任吉林市委书记的周化辰履新吉林省人大常委会副主任，工作满5年后退休。

周化辰落马路径有点特殊。

他先是被降了退休待遇，之后在今年6月再次被查，与此前降低退休待遇时的表述不同，这次纪委的表述中，多了“违法”二字。

违规吃喝

周化辰应该是被中央第二巡视组巡视“回头看”时揪出来的。

2017年2月27日至4月27日，中央第二巡视组对吉林省进行了巡视“回头看”。2017年6月6日，中央第二巡视组向吉林省委反馈巡视“回头看”情况。

反馈指出该省政治生态不够健康，存在“好人主义”，有的领导干部“带病提拔”；违反中央八项规定精神和基层损害群众利益问题时有发生，国企、交通等重点领域存在廉洁风险；上轮巡视指出的办公用房超标、违规兼职和违规配备干部问题整改不到位等。

在巡视反馈6天后（2017年6月12日），刘喜杰落马。

政知道（微信ID：upolitics）注意到，在白山市工作期间，周化辰和刘喜杰是“搭档”，周化辰任白山市长时，刘喜杰先后担任白山市组织部部长和市委副书记；周化辰任白山市委书记后，刘喜杰任白山市长。

据《中国纪检监察报》在去年9月曾对吉林省落实中央八项规定精神进行过报道，其中提到，该省“对省人大常委会原副主任周化辰案件涉及违规吃喝的20名党员领导干部问题线索进行核查，并顺藤摸瓜，另外查到40余名与之相关的省管干部，对每个人、每顿饭、每件事都认真核查，提出处理意见。”

责任编辑：余鹏飞