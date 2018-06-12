周永康令计划收的钱加起来 才跟这个官员一样多

原标题：周永康令计划收的钱加起来，才跟他一样多

来源：长安街知事

落马1年多后，河北省人大常委会原副主任杨崇勇终于在今天走上审判席。

令人大跌眼镜的是，短短9年时间里，他就被指敛财2.06亿元，比周永康、令计划、孙政才都多。

杨崇勇受审

根据天津市检察院第二分院的指控，2008年至2016年，杨崇勇利用担任河北省委常委、副省长的职位便利，为有关单位和个人在企业项目建设、用地指标办理、公司设立审批等事项上提供帮助，直接或者通过特定关系人索取、非法收受他人给予的财物，共计2.06亿余元。

公开简历显示，杨崇勇1955年11月出生于昆明，曾长期在云南任职，41岁便升任省府秘书长，2年之后升任省委常委。

值得注意的是，杨崇勇没能再进一步。交流到河北后，他在副省长任上足足干了8年（2008.01-2016.01），直至年满60岁时赴人大系统任职。简而言之，他在副省级岗位上待了长达17年。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，杨崇勇的问题发生在离开云南之后，即任河北副省长期间。此前甘肃省委原书记王三运、辽宁省委原书记王珉等人在落马后，都忏悔了这样一种心态：自觉升迁无望，便开始贪污腐化。当了17年副省级的杨崇勇是否此类，还有待进一步披露。

不过长安街知事（微信ID：Capitalnews）查看中纪委对杨崇勇的双开通报注意到，此人被指“忘记入党初心，丧失理想信念”，而且污染了河北省的政治生态。其中，“忘记入党初心”这一提法首次出现。

当然，杨崇勇的问题通报也印证了此前坊间一直传闻的部分信息，比如他长期隐瞒本人婚姻变化情况。其刚落马时，就有媒体援引河北一厅级官员的说法称，杨崇勇落马缘于前妻举报——他在河北工作期间有经济问题。

至于杨崇勇涉嫌受贿的2.06亿余元，长安街知事（微信ID：Capitalnews）梳理发现，他在十八大以来查处的省部级及以上高官中能排第4位。

这2.06亿是什么概念？众所周知，孙政才受贿1.7亿、周永康共敛财1.298亿、令计划收了7708万，杨崇勇不仅比以上3人都高，且正好是周永康与令计划收钱金额的总和。

责任编辑：余鹏飞