美国智库研究员称台湾海峡是国际公海 国台办回应

国务院台湾事务办公室定于6月13日（周三）上午10：00在国台办新闻发布厅（广安门南街6-1号广安大厦中门四层）举行例行新闻发布会。以下为文字实录：
环球网记者：
日前有美国智库研究员宣称，台湾海峡是公海，美国有航行和飞越的自由，而美国若派军舰通过台湾海峡可提醒中国和全世界，台海是国际公海，请问发言人对此有何评论？
马晓光：
我们刚才已经讲过，台湾问题事关中国主权和领土完整，是中美关系中最重要、最敏感的核心问题。美方应该切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，慎重处理涉台问题，以免损害中美关系和台海地区和平稳定。
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