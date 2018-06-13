世界杯这支“中国队”来啦 从实力看至少能进四强

原标题：世界杯，这支“中国队”来啦！

世界杯来了，“中国队”也来了。从实力来看，这支“中国品牌”队至少能闯进四强。

本届世界杯，几乎处处可见中国元素——四家中国品牌占据顶级和二级赞助商的三分之一，加上赞助球队及球星的企业，以及来自中国的小龙虾、吉祥物、纪念币等等，几乎涵盖世界杯期间的吃喝玩乐，这都以独特的方式昭示着今日中国与世界第一运动足球的紧密联系。

世界杯官网截图

“中国品牌”队实力有多强

中国品牌云集世界杯并非偶然。40年的改革开放带动了中国的经济发展，也催生了营销理念上的更新换代，以往“酒香不怕巷子深”的观念已经过时，“中国制造”“中国品牌”要享誉世界必须向“中国创造”“世界品牌”转变。

要知道，2002年中国足球唯一一次在世界杯亮相时，赞助商阵营里还没有中国品牌。

2016年3月，国际足联与万达集团签订战略合作协议，万达成为中国首个国际足联顶级赞助商，协议有效期15年。

以俄罗斯世界杯赞助商海信为例，海信2016年赞助了欧洲杯，成为欧洲杯56年历史上第一个来自中国的全球顶级赞助商，如今他们又成为世界杯近百年历史上第一个中国电视品牌赞助商。

俄罗斯世界杯吉祥物——一头名叫“扎比瓦卡”的西伯利亚平原狼，也全部由中国企业制造。自2013年7月开始，杭州孚德品牌管理有限公司成为国内首家直接从国际足联获得世界杯吉祥物官方授权的企业。

此外，世界杯作为最顶级的体育IP，具有无与伦比的流量吸引力，而且中俄时差仅有5个小时，许多比赛均在中国的黄金时间段举行，中国企业很清楚要借助体育营销成长为全球品牌，必须抓住这次俄罗斯世界杯的广告效应。

创纪录！9名中超外援去了

今年，除了史无前例的中国品牌闪耀俄罗斯外，征战俄罗斯世界杯的中超联赛现役外籍球员数量也创了新纪录。

国际足联统计显示，736名参赛球员中包括8支中超俱乐部的9名球员，多人效力于巴西、阿根廷、比利时、葡萄牙等强队。

如果算上中超旧将如巴西的保利尼奥、澳大利亚的卡希尔、韩国的张贤秀和郑又荣等，以及落选的前国脚如胡尔克、奥斯卡、塔尔德利、吉尔等，这一数字还要增加。

20世纪七八十年代，国外足球队访华比赛动辄就吸引数万人观赛，反映出当年优质赛事资源的稀缺。改革开放以来，经济发展增加了国人对优质足球赛事的渴望，中国足球逐年“升温”。

如今，中国联赛不仅吸引了大量当打之年的球星，也不断有里皮、卡佩罗、斯科拉里、佩莱格里尼等名帅加盟。

此外，一些比赛如法国超级杯、切尔西与阿森纳的鸟巢伦敦德比、巴西对阿根廷的南美德比等等纷纷登陆中国，不同程度反映了足球在中国的火爆。

只有经历过改革开放这一伟大历程，才能真切感悟“沧海桑田寻常事”的韵味。改革开放之初，世界杯还仅仅存在于广播电波与黑白电视中，随着1978年录播世界杯、1982年起直播世界杯，世界杯逐渐走近更多国人。

如今，前往球场直击世界杯比赛早已不是奢望。据统计，超过4万名中国球迷购买了俄罗斯世界杯的门票，位列俄罗斯之外的前十位球迷来源国之列。

护旗手小球童 中国足球未来不缺席

世界杯护旗手项目是国际足联青少年项目的组成部分。今年4月，6名贵州省丹寨县少年通过“2018俄罗斯世界杯丹寨小小护旗手”选拔，成为世界杯揭幕战上的护旗手。

此外，世界杯期间，由国内名帅朱广沪带领的12名中国小球员将赴俄罗斯参加友谊赛，还将有人以球童身份参与2018俄罗斯世界杯揭幕战比赛，携手俄罗斯男足队员一同入场。

教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰介绍：“根据目前沟通的情况，这支队伍中的大部分孩子将有机会在俄罗斯世界杯揭幕战上和俄罗斯队球员牵手登场。除了登上世界杯赛场，有的同学还要前往圣彼得堡市做活动旗手，这都是有象征意义的时刻。”

记者：吴书光

责任编辑：张玉