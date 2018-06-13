原标题：国台办评民进党起诉新党青年成员：丧心病狂
人民网北京6月13日电 国务院台湾事务办公室13日举行例行新闻发布会，发言人马晓光主持发布会并答问。
问：日前新党青年成员王炳忠、侯汉廷、林明正申请前往大陆参加第十届海峡论坛，遭台当局拒绝，请问您有何评论？
马晓光：大家知道，一段时间以来，民进党当局和“台独”势力无所不用其及地打压主张两岸统一的人士。就在刚才我们看到消息，民进党当局试图以所谓“防害安全罪”对他们进行起诉。我想，这样一种丧心病狂的行为，必将受到两岸同胞的一致反对和谴责，当然也阻挡不了两岸各界民众要交流、要合作的共同民意和两岸交流的历史趋势。
问：台湾青少年目前逐渐挣脱了“台独”意识的捆绑，已经开始意识到两岸关系的好坏关系到自己的生活，而与此同时，台湾当局开始打压两岸青创交流，甚至阻挠台生到大陆升学，以至于台湾青年人现在变成了最不满意台湾当局执政的群体之一，请问发言人对此有何评价？
马晓光：我完全同意你的评论。
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