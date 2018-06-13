国民党副主席提两岸通学通婚通就业 国台办回应

原标题：朝美消停了，台海会成亚洲下个引爆点？

马晓光：这是一厢情愿的“神逻辑”，是对国际形势的重大误判，也是对台湾民众的蓄意误导。

北京时间6月13日，国台办举行例行新闻记者会，发言人马晓光回答记者问。

美朝峰会后，

台海会不会成为

亚洲下一个引爆点？

台媒记者：12日，美朝峰会达成共识，朝鲜承诺努力实现朝鲜半岛的完全无核化，等于是拆除了朝鲜核危机的引信。与此同时，两岸关系却持续紧张。对此，台媒记者问，“大陆方面会不会担心台海问题成为亚洲的下一个引爆点，有没有什么方式来避免最糟的情况，也就是两岸兵戎相见的情况发生”。

马晓光：我认真听了你的提问，我很好奇，你提问中把这两件事情联系起来的逻辑。如果你指的是近日台湾媒体报道的有所谓台湾的“国安”人士和绿营学者放言，说美国将会在朝鲜半岛局势稳定后，进一步插手台海，支持民进党当局。那么我可以告诉他们，这是一厢情愿的“神逻辑”，是对国际形势的重大误判，也是对台湾民众的蓄意误导。

众所周知，“台独”势力是台海和平稳定的最大威胁，是对台湾同胞利益和中华民族整体利益的最大危害。我们有坚定的意志、充分的信心和足够的能力，挫败任何形式的“台独”分裂图谋，捍卫国家主权和领土完整，绝不允许国家分裂的历史悲剧重演，任何人都不要低估我们的决心和实力。

台媒记者：现在东亚局势，朝鲜半岛出现和平曙光，反而是台海局势逐渐升温，大陆是否有期待下一次两岸领导人会面可以让两岸拨云见日？

马晓光：大家都已经注意到，昨天外交部已经就朝美首脑会谈表明了中国政府的立场和态度。台湾问题完全是中国内政，与朝美关系性质截然不同。大陆和台湾同属一个中国，两岸关系不是国与国的关系。2015年11月7日，两岸领导人在坚持“九二共识”、反对“台独”的共同政治基础上，实现了历史性会晤。彰显了两岸中国人有能力、有智慧解决自己的问题。但民进党当局上台以后，拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，破坏了两岸关系和平发展的政治基础，导致两岸关系严重 倒退。两岸关系是否能够拨云见日，关键要看民进党当局对待两岸共同政治基础的态度，尽早承认“九二共识”，认同两岸同属一中，两岸关系就能回到和平发展的正确方向。

国民党副主席郝龙斌

提两岸未来“通学、通婚、通就业”

在日前举行的海峡论坛上，国民党副主席郝龙斌提出两岸未来通学、通婚、通就业的新“三通”的说法，引发外界关注。

马晓光：大家也都知道，随着两岸往来的密切，两岸同胞通婚的现象日益增多，大陆这些年积极出台相关政策，为台湾同胞来大陆就学、工作提供便利的待遇。我想大陆方面已经走在了前面。如果实现真正意义上的直接的或者双向、全面的所谓的“新三通”，我看台湾当局要做出努力。

台湾水果销路不畅烂在地里

国台办：扬汤止沸不如去薪

环环：近来台湾水果丰收且销路不畅，导致价格暴跌，尤其是香蕉过剩，不少蕉农眼睁睁地看着自己的劳动成果烂在地里，而台军据称每一餐都在吃香蕉。对此岛内有舆论认为改善两岸关系才是根本之道，请问发言人对这种现象如何评论？谢谢。

马晓光：大家都知道，在2008年到2016年期间，两岸双方在反对“台独”、坚持“九二共识”的基础上，共同致力于两岸关系和平发展，包括对台农产品的采购、合作畅旺，两岸民众特别是台湾民众得到了实惠。但是民进党执政以后，拒不承认“九二共识”，纵容支持“去中国化”的“渐进台独”活动，限制两岸交流，而且拼命削弱两岸同胞之间好不容易建立起来的各种联系，使得两岸关系和平发展方方面面的成果受到损害，必然伤害台湾同胞的利益。扬汤止沸不如去薪。如果民进党当局在承认“九二共识”这个原则问题上有明确的态度，两岸交流中的许多问题就会迎刃而解。两岸关系好，台湾同胞才会好，这是一个简单而朴实的道理。

记者：延续关于农产品的问题。我们发现近日有民进党的“铁票仓”之称的南台湾地区，有民进党原来的支持者挂出写着“民进党不倒 台湾不会好”的横幅，以示台湾民众对台当局目前两岸政策的不满，请问发言人对此有何评价？谢谢。

对此，马晓光表示，我刚才讲过，两岸关系好，台湾同胞才会好，才能获得更多的利益。我想，他们的利益福祉受到损害，表达内心的愤怒，这是完全可以理解的。

蔡英文去美国国会演讲？

国台办：坚决反对

制造“台湾独立”的行径

记者：现在传出说台湾地区领导人蔡英文会在8月时访问巴拉圭过境美国，美国国会有议员提出邀请蔡英文到美国国会去进行演讲。请问国台办对这件事情有什么评论？

马晓光：我们一贯以一个中国原则对待台湾的对外交往问题。坚决反对任何企图在国际上制造“两个中国”“一中一台”和“台湾独立”的行径。

台当局严审大陆人士赴台

仅针对大陆各级官员？

近日，台陆委会声称，关于严审大陆赴台团体和人士的相关措施只是针对大陆的各级官员，但仍欢迎普通大陆游客赴台。

马晓光：我们已经多次就民进党当局限制两岸交流表明过坚决反对的态度。我们认为，加强交流合作，是两岸同胞的共同愿望。民进党当局不断编织出各种理由，阻挠和限制两岸交流和人员往来，恶化两岸交流的气氛，最终损害的是台湾同胞的利益福祉。

绿营提议将太平岛租借给美军

国台办：这种提议十分危险

记者：日前台绿营一个智库提议，台当局可以以“人道救援”的名义将南沙太平岛租借给美军使用，请问发言人对此有何评论？

马晓光：这种提议是十分危险的。任何有损中华民族利益的言行，都将受到两岸同胞的唾弃。

岛内“独派”挺台参与国际组织

国台办：玩火之行，

必将自食恶果

日前，民进党支持岛内“台独”团体联署，发起针对五星红旗以及台湾参与国际组织等多项“公投”提案，引发不小争议。

马晓光：日前国际奥委会已就台湾推动所谓“奥运正名公投”予以了严正警告。民进党当局不思悔改，继续煽动民粹，操弄公投，蓄意挑衅一个中国原则，肆意破坏两岸关系和平稳定。这种玩火行为，必将自食恶果，进一步损害台湾同胞的利益。

美助理国务卿出席AIT典礼

国台办：坚决反对任何官方往来

记者：美国国务院主管文化教育事务的助理国务卿玛丽·罗伊斯日前访台，出席美国在台协会台北办事处的新馆落成仪式，请问发言人对此有何评论？

马晓光：外交部已向美方提出了严正交涉。我们坚决反对美国与台湾进行任何形式的官方往来和接触。美方应切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，以免损害中美关系和台海地区和平稳定。民进党当局挟洋自重，只会进一步破坏两岸关系。

美助理国务卿玛丽·罗伊斯

美智库研究员宣称

美军舰有通过台湾海峡的自由

环环：日前有美国智库研究员宣称，台湾海峡是公海，美国有航行和飞越的自由，而美国若派军舰通过台湾海峡可提醒中国和全世界，台海是国际公海，请问发言人对此有何评论？

马晓光：我们刚才已经讲过，台湾问题事关中国主权和领土完整，是中美关系中最重要、最敏感的核心问题。美方应该切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，慎重处理涉台问题，以免损害中美关系和台海地区和平稳定。

王炳忠等人赴陆参加海峡论坛

被台当局拒绝

美国国防部长马蒂斯6月2日宣称，美国国防部将坚定以利于与台湾合作、为台湾提供必要的军备和防卫服务。对此，在6月13日的国台办例行新闻记者会上，有媒体询问发言人看法。

马晓光：这是个老问题。国防部和外交部都分别做出了回应，“我再次强调，我们坚决反对美国和台湾进行任何形式的官方往来和军事联系。美方应该切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，以免损害中美关系和台海地区和平稳定”。

美防长宣称坚定与台合作、

为台提供必要军备

美国国防部长马蒂斯6月2日宣称，美国国防部将坚定以利于与台湾合作、为台湾提供必要的军备和防卫服务。对此，在6月13日的国台办例行新闻记者会上，有媒体询问发言人看法。

国台办发言人马晓光回应表示，这是个老问题。国防部和外交部都分别做出了回应，“我再次强调，我们坚决反对美国和台湾进行任何形式的官方往来和军事联系。美方应该切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，以免损害中美关系和台海地区和平稳定”。

第十届海峡论坛闭幕

国台办介绍论坛取得的重要成果

马晓光：海峡论坛从创办以来已经走过十个年头，十年来，这个平台本着“两岸一家亲”理念，坚持“民间性、草根性、广泛性”定位，充分发挥了扩大和深化两岸民间交流、共同弘扬中华文化、助推两岸经济社会融合发展、促进心灵契合的积极作用。成为凝聚两岸同胞维护两岸关系和平发展共同民意的重要平台。

此次海峡论坛，台湾各界8000余人参加盛会。在当前两岸关系形势下，海峡论坛作为两岸最大规模的民间交流活动顺利成功举办，具有重要意义，产生了广泛积极影响。

一是进一步彰显了继续推动两岸关系和平发展的前进方向。中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋在论坛大会上发表重要讲话，阐述了新形势下维护和促进发展两岸关系和平发展的方针政策。两岸各界代表人士一致认为，两岸关系和平发展是正确的道路，两岸同胞应当坚定不移走下去，不断克难前行。

二是进一步汇聚民意，鼓舞和坚定了两岸同胞扩大深化两岸交流合作的信心。“两岸一家亲”成为论坛期间出现频率最高的词汇。尽管受到岛内一些人为的干扰阻挠，但台湾各界民众参加本次论坛活动仍然热情高涨，台湾青年积极踊跃报名的情况超过以往。本届论坛首次面向台湾民众开放网络报名，300个“首来族”名额一抢而空。

三是论坛各项活动及其传达出的促进两岸交流合作、增进同胞亲情福祉的正能量受到高度关注。两岸共有142家媒体785名记者报道这次盛会，其中台湾各类媒体55家86名记者参与论坛报道，发出1000多篇（条、幅）稿件。海峡论坛“十年故事汇”直播点击率突破1000万，在新浪微博上相关话题阅读总数近1500万。

四是本届论坛再次成为政策发布和实施见效的重要平台。福建省在论坛期间发布66条惠及台胞政策措施，厦门市在本次论坛上举办人才对接会，面向台湾人才和青年提供2653个就业创业见习岗位。这些都受到广泛关注和好评。

五是本届论坛在推进两岸民间交流合作方面取得一批新成果。论坛期间，两岸科技、人才、公益、社区、金融、卫生健康、农田水利等民间各领域、界别和行业签约80多个合作项目（协议）。两岸近百对社团协会、乡镇、村、里和社区达成交流合作共识。

责任编辑：张玉