原标题：喊着“书记抓 抓书记”的书记真的被抓了

撰文 | 孟亚旭

在被实名举报1年后，厅官胡志强落了马。

6月12日晚上22时31分，陕西省纪委发布消息，陕西省卫生计生委党组书记胡志强涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

一个细节是，去年4月，担任榆林市委书记近6年的胡志强转任陕西省卫计委党组书记，接替他任榆林市委书记的，是比他大三岁的戴征社，这样的职务调整，坊间直呼“罕见”。

胡志强的另一个身份，是山西省委原书记胡富国之子。

一年前被商人举报

胡志强，山西人，1963年10月生，中央党校研究生学历，工商管理硕士。



公开资料显示，胡志强毕业于北京财贸学院工商行政管理系工商行政管理专业，之后到国家工商管理局工作。

1993年3月至2001年11月，他先后在华晋焦煤公司和神华集团公司工作8年多，之后“商而优则仕”，任咸阳市副市长、市委副书记、陕西省政府副秘书长等职务。

中国老龄协会主办的《中国老年》刊发的《胡富国：清官为民总被铭记》一文曾提到：

“胡富国的长子胡志强从大学毕业后，分到国家工商局工作，担任过处长，后到神华集团工程部任经理。中央决定西部大开发时，他放弃了收入高、待遇好的工作，主动要求去西部工作，整整奋斗了8 年，后任陕西榆林市市长。”

从2008年2月开始到2017年4月转到陕西省直机关工作，他在榆林工作长达9年——任市长3年，市委书记6年。

就在胡志强卸任榆林市委书记后不久，去年7月，暴雨袭击了陕西榆林，市内多条道路被冲毁，多处受灾严重。白岩松在央视中质问，“榆林排水系统，缺钱？缺时间？还是下不了决心？”

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，也是在去年7月，网络上出现了一封实名举报信，举报者是商人赵发琦，被举报者，便是胡志强。

“煤王”获刑

在这封信中，赵发琦提到胡志强从2009年开始，在老家全面营建庙宇，并重修祖坟和祖居，他的母亲以“常根秀居士”的名义出面牵头重修其老家的安乐寺，“安乐寺的功德碑显示，大批国企老板都捐了钱”。



一个细节是，安乐寺内功德碑上，还显示有榆林市能源集团原董事长王荣泽的名字。

王荣泽是榆林“煤王”，在去年10月因受贿罪被判处有期徒刑11年。



政知君了解到，榆林市能源集团是榆林最大的国有独资能源公司，王荣泽在出事前也是风光无限，是“全国劳模”、榆林为数不多的高级职业经理人等。

举报信还提到，胡志强在榆林买官卖官、明码标价。对其治下的各区县的书记、县长等职位实行明码标价，“这在榆林官场已成为公开的秘密。”

举报者今年1月被央视采访

今年1月，央视《新闻1+1》播出了一期“民企，赢了官司，输了什么？”的节目，这场陕西千亿矿权纠纷案的主角就是“凯奇莱”法定代表人赵发琦。



“简单地说来，这件事就是一个当初双方约好了要共同勘探这一块地底下的矿产，以为就这么点东西，没想到（发现）多少倍的增长，利益来了，这时候不想给民企了，政府强大的力量就开始介入。但是民企不干，签了合同，得有契约精神啊，官司一打就12年”。白岩松说。

在得知赢了官司后，赵发琦说了这么一段话：

“想想看，一个案子，二审本来3个月就能完成，结果审理了十几年。这个案子经历了6任省长、3任省高院院长。一个民企耗了十几年，我能说满意吗？我对很多人说过，我对这个结果，表示沉默。”

据财经网透露，周永康和奚晓明曾介入该案：



2008年4月，时任最高法院副院长奚晓明（被判无期）邀请陕西省政府官员到最高法院“商议案情”；之后，陕西省委向中办作了汇报，时任中央政法委书记周永康作出批示，要求正确引导舆论。

据《财经》透露，虽然赵发琦最终胜诉，但其指称该案过程中被各方势力干预，时任榆林市长胡志强便为之一。

“书记抓 抓书记”

2014年10月，榆林市委反腐败协调小组会议召开，时任市委书记胡志强出席。



他在会议上强调，领导干部最大的诱惑是自己，最难战胜的敌人也是自己，一旦经不起诱惑，带着私欲用权、带着捞一把的心态做官，就会滑向犯罪的深渊。

“在真反腐、反真腐的同时，深查深究恶意诽谤干部、造谣生事、破坏改革稳定环境的人和事。”

就在这个会议召开前两个月，2014年8月，《中国纪检监察报》刊登了胡志强的署名文章，提到“落实党风廉政建设主体责任，一定要坚持书记抓、抓书记，把责任层层传导下去，一直传导到最基层。”

胡志强在文中介绍，榆林市成立了落实党委主体责任领导小组，市委书记任组长，办公室不再设在纪委，改设在市委，承担落实主体责任的统筹协调、任务分解、检查考核、工作巡查等职责。

哦，对了，这篇署名文章的题目叫《书记抓 抓书记》。



4年后，书记真的被抓了。

资料 | 财经网 财经杂志 榆林日报 中国纪检监察报 澎湃新闻等

责任编辑：张义凌