蔡英文姐夫欠巨额卡债 国民党：蔡家族有钱别烂账

原标题：蔡英文姐夫欠巨额卡债 国民党：蔡家族很有钱别烂账

[观察者网 综合报道]据台媒6月13日报道，台湾地区领导人蔡英文姐夫，同时也是台湾资深歌手许景淳父亲许丕龙，被爆料积欠花旗、“中国信托”和玉山三大银行卡费约新台币250万元（ 约53万元人民币），银行这几年来一直跟他催缴未果，最后甚至告上法院，但许不还钱也不出庭，报道称，尽管法院判决许必须清偿这些卡债，但他照样不理。国民党团首席副书记长曾铭宗今受访表示，蔡英文家族非常有钱，他建议蔡英文的家族拿出钱来替他偿还，这金额很小，相信蔡家族绝对有能力处理，不要摆烂跑掉。

许丕龙是蔡英文三姐蔡瀛如的老公，40年前已移居美国洛杉矶，过去他还曾担任过“国大代表”，并使用“国大代表”的证件向花旗（台湾）银行申请信用卡，也获得了比一般民众还高的信用额度，但不知为何，他从2006年开始就没有还款。

许丕龙（中） 图片来自台媒

期间，“中国信托”还早一步比花旗告上法院，要求许丕龙缴清刷卡费用新台币66万元（约14万人民币），以及衍生的循还利息和手续费，花旗则是向许催缴新台币135万4254元（约29万人民币），而许也欠另一家玉山银行逾新台币46万元（约9.8万人民币）。

对于许丕龙欠卡债不还的状况，三大银行皆表示，为维护客户隐私，不方便透露其他信息，“总统府发言人”林鹤明认为，这是个案，当局不针对司法个案回应，而台湾歌手许景淳对于父亲欠钱不还，也未回应。

许丕龙在1997、1998年间曾代表民进党参选澎湖县长及澎湖县“立委”，不过都败选，后来他因为力挺许信良选地区领导人和陈水扁闹不合，之后陈水扁爆发洗钱风波时，他还有痛骂陈水扁，而女儿许景淳也曾在“太阳花”期间，现身“立法院”声援“反服贸”，挺抗议的学生。

对此，国民党团首席副书记长曾铭宗今受访表示，蔡英文家族非常有钱，这金额很小，相信蔡家族绝对有能力处理，不要摆烂跑掉。

曾铭宗表示，其实大家都知道蔡英文家族非常有钱，既然只欠新台币200多万，他建议蔡英文的家族拿出钱来替他偿还，其实这金额很小，蔡英文家族绝对有个能力处理，不要摆烂跑掉。

责任编辑：张义凌