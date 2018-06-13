中央军委再出狠招 军纪委书记受训集团军长全考核

原标题：中央军委再出狠招，军纪委书记受训，集团军军长全考核

来源：“长安街知事”微信公众号

聚焦备战打赢，中央军委再出狠招。日前，解放军两个高级别培训班陆续展开，47名纪委书记参加培训，13个集团军军长接受考核。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，虽然两个培训班的培训内容迥然不同，但本质上都是以战斗力为标准——

在国防大学，6月5日至12日，第二期全军副战区级以上单位纪委书记培训班举办，共47名纪委书记参加培训；

在西山脚下，则进行着一场规格空前的陆军战役首长机关集训，五大战区陆军司令员授课答疑，13个集团军军长接受考核。

图片来源：微信公众号“中国陆军”

12日上午，东部战区陆军司令员秦卫江、南部战区陆军司令员张践已分别围绕“判断形势”“理解上级意图”等内容通过视频会议系统远程异地授课，拉开集训序幕。

陆军体制编制重塑后，如何提升战役指挥员和指挥机关打赢本领，是建设现代化新型陆军的重大课题。对此，陆军近期已组织了多场集训。

就在半个多月前，近400名将校军官齐聚新疆库尔勒，进行陆军“练兵备战及转型建设”集训。集训实施连队化管理，陆军司令员韩卫国、政委刘雷担任队长、政委，各大单位司令员、政委当区队长、指导员，集团军军长当班长……所有参训人员一律按实战化要求，自行携带装具，同吃同住同研讨。

韩卫国曾坦言，当前在实战背景下，个别指挥员“不会判断形势、不会理解上级意图、不会定下作战决心、不会摆兵布阵、不会处置突发情况”的“五个不会”问题依然存在。

此次举办的陆军战役首长机关集训就是要破解这“五个不会”问题，提高战役指挥机关的谋略水平和指挥能力。长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，与以往不同的是，这次集训突出了“三个转变”——

由侧重考机关、练参谋向考主官、练将官转变；

由侧重考技能、评业务水平向考谋略、评综合素养转变；

由侧重不同方向、同一课题设置考核条件向基于使命、对应任务设置考核条件转变。

图片来源：微信公众号“中国陆军”

值得注意的是，为了保证考核的公平公正，集训实行全程监察，多名纪检监察干部将为考核“保驾护航”。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，纪检监察全程深度介入，已经出现在解放军各项比赛和考核中。

在5月举行的陆军战役参谋比武竞赛上，胸前挂着“纪检监察”牌的工作人员随处可见，他们对参赛队员可能存在的违规行为进行防范和纠正，又对比武活动的组织和裁决人员进行监督。

陆军参谋部作战局某领导感慨地说，“以往大家有个固定印象，认为纪委就是查经济问题，管违规违纪。现在必须转变观念，赛场上弄虚作假，战场上不全力以赴，都是军纪不允许的。”

去年11月，军委训练管理部会同军委纪委等部门，组织人员分赴东部战区、空军某训练基地和各军兵种机关，展开战区联合训练和军兵种战役训练监察，重点对高级指挥员和指挥机关研战谋战懂战、训风演风等情况进行监察，并对违规违纪问题形成问责追责意见。

强化训练监察，无疑是清除和平积弊、提高战斗力的一剂良药。

今年初，习近平主席向全军发布训令，强调全军各级要强化练兵备战鲜明导向，坚定不移把军事训练摆在战略位置、作为中心工作，抓住不放，抓出成效。同时指出，要严格训练监察。

围绕战斗力这个唯一标准，解放军各级指挥员谋战练战，纪检监察干部不断纯正训风演风考风，拧成一股绳，以崭新姿态阔步前行在强军路上。

责任编辑：张义凌