空军神秘基地曝光:高龄院士在这戴最新式头盔(图)

原标题：大漠来客，解放军神秘基地曝光

来源：“长安街知事”微信公众号

高龄院士佩戴上最新式的飞行员头盔，这是怎样一种场景？不久前，这样的画面就出现在空军一个位于大漠戈壁深处的训练基地之中。

据中国空军网消息，空军于6月3日至5日在某试验训练基地举办“科技兴军空军院士顾问军营行”活动，10名空军院士顾问为空军战略转型、战斗力建设及科技创新发展建言献策、集智助力。

能一下吸引10名院士欣然前往，究竟是个怎样的地方？小伙伴们听到基地的“别号”就明白了——空军硅谷。

如此称呼，是因为这个训练基地，担负着全军新武器装备试验、空军实战化训练“四大品牌”、空军新质战斗力生成等重大使命任务，是连接部队、院校、科研机构的桥梁纽带。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，中国工程院院士、中国航空工业科技委副主任唐长红正是这十位院士之一。

也许小伙伴们对唐院士的头衔有些陌生，但肯定对唐院士的作品再熟悉不过，那就是被大家爱称为“胖妞”的我国自主研发新一代重型军用运输机运-20。

曾经上过央视《开讲啦》节目、被撒贝宁介绍为“胖妞它爸”的唐长红此次到访试训基地，与其他院士们一起“零距离”感受了空军实战化军事训练创新发展成果。

此前，唐长红曾参与过我军歼击轰炸机的研究设计。而这一次，他又站在我军最顶尖的战斗机歼-20前，与飞行员探讨交流战机改造升级方法。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，就在一个月前，唐长红还与歼-20总设计师、中国航空研究院副院长杨伟出现在同一个活动中。杨伟表示，对于歼-20此后的发展而言，一是尽快形成战斗力，二是进行系列化发展，第三就是创新驱动，再实行弯道超车。

央视6月1日报道，列装新一代隐身战机歼-20的空军某部，近日组织歼-20与歼-16、歼-10C等新型战机开展编队协同实战化训练。歼-20利用自身态势感知和隐身优势，夺取局部制空权，随后歼-16和歼-10C对地面目标实施远距离精确打击。

飞行员驾驶歼-20战机参加实战化对抗训练。 来源：解放军报

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，这支部队正与此次院士们到访的试训基地处在同一片戈壁滩上。

不久前军报曾发文介绍，作为空军新机新装领先试用的高科技部队，该部官兵以敢为人先舍我其谁的勇气，实现了歼-20、歼-16、歼-10C三型新式战机的通飞和机务技术保障。

在去年7月30日的朱日和训练基地，该部出动6架歼-20和8架歼-16参加了中国人民解放军建军90周年沙场阅兵，以全新的战斗姿态接受了祖国和人民的检阅。

副部队长周勇表示，我们无论是飞行训练还是任务规划，科技人员、科研院所人员在一起形成闭环，对训练质量和装备性能发挥给出最直观的结论，为后续的战法、训练提升和装备改进提供第一手数据。

如他所言，对于这样一支特殊部队而言，歼-20等新武器只有在其中以作战思维为牵引，按作战要求运用于训练，才能实现战斗力与飞机自身性能的双提升。院士们的到来，无疑将对这个目标起到巨大的推动作用。

此次院士到访，不仅观摩了空军“红剑-2018”演习，还与11名空军高层次人才和部队科技骨干进行座谈交流，为空军科技骨干进行“一对一”的指点帮带。

其实，早在2000年，空军就在全军首开先河，聘请中国科学院、中国工程院院士担任空军建设发展顾问，并建立了向国家最高科技界借智引才的战略平台。截至去年下旬，先后已有156人次院士担任空军建设发展顾问。

当最强智囊团遇到最英勇的战士，怎能不让威武的人民军队不断向着“强军梦”的目标大踏步迈进！

责任编辑：张义凌