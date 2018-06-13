铁道部“被妻坑”巨贪数套豪宅曝光 张艺谋曾举证

原标题：独家！“被妻坑”的铁道部巨贪 北京数套豪宅曝光

来源：法制晚报

还记得“被妻坑”的铁道部运输局车辆部原副主任刘瑞扬吗？他的妻子是铁道部宣传处原处长陈谊菡。2012年，陈谊菡因为“天价宣传片”被调查，调查人员在其家中查获超过1000万元的巨额现金和至少9个北京市房产证。由于职务级别较低，陈谊菡很难贪污这么多钱，随即调查方向转向了她的丈夫。

2015年4月，陈谊菡因受贿罪被判8年。但是此后，关于刘瑞扬的判决结果并无公开报道，“至少9个北京市房产证”的说法也没了下文。

近日，法晚记者通过裁判文书上的一系列房产执行裁定书发现，原来，刘瑞扬已在两年前被判处无期徒刑，这对腐败夫妻在北京的数套豪宅也在最近几个月被先后拍卖。

回顾：因天价宣传片 夫妻双双落马

2015年4月，曾轰动全国的铁道部“天价宣传片案”在郑州铁路运输法院一审宣判，铁道部宣传处原处长陈谊菡因受贿罪被判有期徒刑8年。

据媒体报道，此片的导演张艺谋一共获得报酬250万元，“天价宣传片”被曝光后他才知晓总投资是1850万元，并向有关部门提供了证据。

2012年6月，审计署发布审计公告称：“2009年至2010年，铁道部在未按规定公开招标的情况下，投资1850万元制作中国铁路宣传片，未达到预期效果。”该公告一出，引发社会舆论关注。当年7月，陈谊菡进入办案人员视线。

据《北京青年报》报道，就在陈谊菡因此事接受调查时，调查人员在其家中查获超过1000万元的巨额现金和至少9个北京市房产证。由于职务级别较低，陈谊菡不太可能贪污这么多钱，随即调查方向转向其丈夫、铁道部运输局车辆部副主任刘瑞扬。随后，调查人员在刘瑞扬办公室发现大量存折和购物卡，刘瑞扬腐败案因此东窗事发。

现状：都在河南服刑 妻子刚获减刑 丈夫被判无期

2015年2月10日，郑州铁路运输法院判决陈谊菡犯受贿罪，判处其有期徒刑八年，并处没收个人财产人民币20万元；没收的个人财产上缴国库，对其受贿款人民币40万元予以追缴，由扣押机关上缴国库。

今年5月2日，裁判文书网发布了《陈谊菡受贿刑罚变更刑事裁定书》，其中信息显示：罪犯陈谊菡，女，1963年5月21日出生，汉族，初中文化，北京市。现在河南省郑州女子监狱服刑。

从裁定书来看，陈谊菡服刑期间能够认罪悔罪，认真遵守法律法规及监规，接受教育改造，努力完成劳动任务，入狱后获得多次表扬，而且没收其个人财产20万元已执行完毕，所以监狱方面提出减刑建议。

法院经审理认为，罪犯陈谊菡本次减刑考核期内确有悔改表现，符合减刑条件，可予减刑。裁定如下：对罪犯陈谊菡减去有期徒刑五个月。

也就是说，经过此次减刑，陈谊菡刑期至2020年5月29日止，再有不到两年，她就可以重获自由。

不过，因为贪腐数额更大、罪行更严重，她的丈夫刘瑞扬一时半会可就出不来了。虽然此前并无关于刘瑞扬判决的公开报道，但是近日，法晚记者从郑州铁路运输中级法院发布的一系列《执行裁定书》中发现，刘瑞扬已被判处无期徒刑，现服刑于豫北监狱。

房产：有叠拼有独栋 已拍5套总价六千四百多万元

率先被执行的并非刘瑞扬的房产，而是他的住房公积金。

从2016年10月郑州铁路运输中级法院发布的一份执行裁定书中可以看到：被执行人刘瑞扬，男，1962年10月26日出生，汉族，原任原铁道部某局车辆部副主任……裁定如下：划拨被执行人刘瑞扬的公积金25823.97元。

从今年3月初到上个月，郑州铁路运输中级法院还先后公布了五份被执行人为刘瑞扬的执行裁定书，其中都全都有这样的表述——被执行人：刘瑞扬，男，1962年10月26日出生，汉族，住北京市。2016年5月20日，本院以受贿罪、巨额财产来源不明罪判处其无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。现服刑于豫北监狱。

至于申请执行人，则全都是通过河南豫财拍卖有限公司竞买购得了被执行房产的人，这些竞买人来自全国各地，有北京的、山东的，也有湖南的。

这5套房产中，最贵的是北京市海淀区柳明家园一套带车库的住宅，拍出了1631万元的价格。此外，顺义区万万树花园的房产拍出1163万元，丰台区大成郡滴露园房产拍出1520万元，海淀区曙光花园房产拍出1370万元，昌平龙城花园房产拍出了792万元，5套已走完司法拍卖程序的房产总计拍出6476万元。

在河南豫财拍卖有限公司网站，记者看到同批拍卖的房产共有6套，还有一套尚未公布执行裁定书的房产位于西城区小马厂路，面积158.76平方米，参考价格为1200万元。

从拍卖公司网站还可以看到，龙城花园的房产是叠拼别墅，卫生间装有汗蒸房、冲浪按摩浴缸等设施；大成郡滴露园的住宅是带院复式，面积为231.84平方米；万万树花园的住宅则是带院独栋别墅，面积为387.5平方米。

至于接下来是否还会有其他涉案房产进入司法拍卖程序，本报记者将继续关注。

责任编辑：余鹏飞